https://sputnik-georgia.ru/20250110/eto-vragi-gruzii--deputat-dal-opredelenie-oppozitsii-iz-za-pisem-v-pase-291713051.html

Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ

Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ

Sputnik Грузия

Действия оппозиции направлены не на изоляцию правящей партии, а на изоляцию страны, заявил депутат 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T18:48+0400

2025-01-10T18:48+0400

2025-01-10T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Любые письма, оправленные грузинской оппозицией в западные организации, являются проявлением ее враждебности к Грузии и не будут иметь никакого влияния, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе. Оппозиционные силы "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" обратились с письмом к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и фракциям ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия парламентской делегации Грузии, так она состоит "только из представителей самопровозглашенного режима", назвав позицию ПАСЕ решающей для защиты демократических ценностей. Ранее с аналогичной просьбой обратилась и еще одна оппозиционная партия – "Для Грузии". По его словам, такие действия оппозиции направлены не на изоляцию правящей партии, а на изоляцию страны. "Их задача – изолировать не "Грузинскую мечту", а в целом Грузию, что, по моему мнению, является недостижимой целью, так как вы знаете, что Грузия активно сотрудничает в форматах различных международных организаций", – заявил Божадзе. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии >>Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >> Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. "Коалиция за перемены", "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" до сих пор не вошли в парламент. На данный момент в парламенте Грузии представлена лишь одна фракция "Грузинская мечта" и одна политическая группа "Сила народа", которая прошла по спискам правящей силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, пасе, обсе