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Грузия готова наладить отношения с США - Кобахидзе

Грузия готова наладить отношения с США - Кобахидзе

Sputnik Грузия

Премерь-министр Грузии считает предпосылкой для налаживания грузино-американских отношений поражение "глобальной партии войны" 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T00:09+0400

2025-01-30T00:09+0400

2025-01-30T00:09+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв - Sputnik. Налаживание отношений Грузии и США будет зависеть от победы президента США Дональда Трампа над "глобальной партией войны", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии ни раз заявляли, что надеются на перезагрузку отношений с США после того, как президент Дональд Трамп вступит в полномочия. На данный момент отношения между странами остаются в замороженном состоянии, а стратегическое партнерство было приостановлено решением администрации Джо Байдена.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Ранее, премьер-министр Грузии заявил, что власти надеются на новый формат стратегического сотрудничества с США, опирающийся на конкретные шаги для углубления этого сотрудничества. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, дональд трамп