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Грузия готова наладить отношения с США - Кобахидзе
Грузия готова наладить отношения с США - Кобахидзе
Sputnik Грузия
Премерь-министр Грузии считает предпосылкой для налаживания грузино-американских отношений поражение "глобальной партии войны" 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T00:09+0400
2025-01-30T00:09+0400
2025-01-30T00:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв - Sputnik. Налаживание отношений Грузии и США будет зависеть от победы президента США Дональда Трампа над "глобальной партией войны", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии ни раз заявляли, что надеются на перезагрузку отношений с США после того, как президент Дональд Трамп вступит в полномочия. На данный момент отношения между странами остаются в замороженном состоянии, а стратегическое партнерство было приостановлено решением администрации Джо Байдена.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Ранее, премьер-министр Грузии заявил, что власти надеются на новый формат стратегического сотрудничества с США, опирающийся на конкретные шаги для углубления этого сотрудничества. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, дональд трамп
грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, дональд трамп
Грузия готова наладить отношения с США - Кобахидзе
Премерь-министр Грузии считает предпосылкой для налаживания грузино-американских отношений поражение "глобальной партии войны"
ТБИЛИСИ, 30 янв - Sputnik. Налаживание отношений Грузии и США будет зависеть от победы президента США Дональда Трампа над "глобальной партией войны", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Власти Грузии ни раз заявляли, что надеются на перезагрузку отношений с США после того, как президент Дональд Трамп вступит в полномочия. На данный момент отношения между странами остаются в замороженном состоянии, а стратегическое партнерство было приостановлено решением администрации Джо Байдена.
"Мы настроены на тесные отношения с администрацией президента Трампа. Что касается внутренней кухни, мы активно работаем над налаживанием активной коммуникации. Но, еще раз повторю, мное будет зависеть от победы Трампа на Deep State. Как только будет одержана окончательная победа над Deep State, тогда будут полноценно восстановлены отношения Грузии и США", - сказал Кобахидзе.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Ранее, премьер-министр Грузии заявил, что власти надеются на новый формат стратегического сотрудничества с США, опирающийся на конкретные шаги для углубления этого сотрудничества.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России