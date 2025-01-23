https://sputnik-georgia.ru/20250123/kakimi-budut-otnosheniya-gruzii-i-ssha--vzglyad-gruzinskogo-premera-291860572.html

Какими будут отношения Грузии и США – взгляд грузинского премьера

Какими будут отношения Грузии и США – взгляд грузинского премьера

Sputnik Грузия

Выяснилось, что американские средства часто использовались для финансирования неправильных процессов, для подрыва суверенитета конкретных стран, заявил премьер 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T16:32+0400

2025-01-23T16:32+0400

2025-01-23T16:32+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

дональд трамп

еврокомиссия

сша

брюссель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250074042_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_e7b290e3772919c97cfd4c8d9e25b87a.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия заинтересована в том, чтобы начать отношения с США с чистого листа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Отношения Грузии и США ухудшились при администрации Байдена. США разорвали стратегическое партнерство с Грузией и ввели санкции против представителей правительства, депутатов и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. По его словам, стратегическое партнерство с США будет возобновлено с конкретно установленными целями и индикаторами. "Мы рады, что с администрацией нового президента у нас есть совпадение по ценностям и многое будет зависеть от того, насколько администрация Дональда Трампа сможет победить Deep state ("глубинное государство")", – сказал Кобахидзе. Под Deep state, или "глобальной партией войны", власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе >>По словам премьера, подтверждением схожих ценностей является и решение президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ помощи другим странам на срок 90 дней до проверки на соответствие политическим целям администрации США. Также было указано, что никакая дальнейшая иностранная помощь не будет предоставляться без соответствия внешней политике США. "Выяснилось, что американские средства часто использовались для финансирования неправильных процессов, для подрыва суверенитета конкретных стран, что мы говорили и за что нас критиковали, что мы ставим Россию и Америку на одну ступень и т. д., правильность наших доводов была подтверждена администрацией президента Трампа и лично решением президента Трампа", – сказал Кобахидзе. Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Американская мечта бывшего грузинского президента>>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Ценности новой администрации США и Грузии полностью совпадают – депутат>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, еврокомиссия, сша, брюссель