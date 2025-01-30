https://sputnik-georgia.ru/20250130/novye-perspektivy-sotrudnichestva-gruzii-i-armenii--itogi-vizita-premera-v-erevan-291949443.html

Новые перспективы сотрудничества Грузии и Армении – итоги визита премьера в Ереван

Новые перспективы сотрудничества Грузии и Армении – итоги визита премьера в Ереван

Sputnik Грузия

Есть надежда, что 2025 год станет годом новых совместных амбициозных проектов, завил премьер Армении 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T22:42+0400

2025-01-30T22:42+0400

2025-01-30T22:42+0400

грузия

новости

политика

армения

ираклий кобахидзе

никол пашинян

грузино-армянские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22998/16/229981631_0:355:1024:931_1920x0_80_0_0_a2a33f6b4e9b3c9ba91e176bedc7d1d0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия заинтересована в углублении отношений с Арменией и будет делать все для этого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Ереване. Кобахидзе прибыл в Армению для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. По его словам, Грузию и Армению связывают особые отношения. "Особые отношения между нашими странами обусловлены не только нашей географической близостью, нашим соседством. Наши отношения, партнерство и дружба имеют очень прочную историческую основу. Это уникальная дружба, которая связывает грузинский и армянский народы", – сказал Кобахидзе.В свою очередь премьер-министр Армении Никола Пашинян отметил, что есть надежда, что 2025 год станет годом новых совместных амбициозных проектов. Среди вопросов, у которых есть перспектива развития в ближайшее время, премьер-министр Армении назвал упрощение процесса делимитации-демаркации, улучшение правовых и законодательных норм для стимулирования товарооборота между странами. В свою очередь премьер-министр Грузии поддержал возможность развития торгового потенциала между Грузией и Арменией. В тоже время премьер-министр Армении подчеркнул, что Армения хочет не только развивать связи с Грузией, но и принимать участие в международных проектах. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. Грузия готова внести вклад в мир в регионе - премьер-министр Грузии >> Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, грузино-армянские отношения