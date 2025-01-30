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Новые перспективы сотрудничества Грузии и Армении – итоги визита премьера в Ереван
Новые перспективы сотрудничества Грузии и Армении – итоги визита премьера в Ереван
Sputnik Грузия
Есть надежда, что 2025 год станет годом новых совместных амбициозных проектов, завил премьер Армении 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T22:42+0400
2025-01-30T22:42+0400
2025-01-30T22:42+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия заинтересована в углублении отношений с Арменией и будет делать все для этого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Ереване. Кобахидзе прибыл в Армению для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. По его словам, Грузию и Армению связывают особые отношения. "Особые отношения между нашими странами обусловлены не только нашей географической близостью, нашим соседством. Наши отношения, партнерство и дружба имеют очень прочную историческую основу. Это уникальная дружба, которая связывает грузинский и армянский народы", – сказал Кобахидзе.В свою очередь премьер-министр Армении Никола Пашинян отметил, что есть надежда, что 2025 год станет годом новых совместных амбициозных проектов. Среди вопросов, у которых есть перспектива развития в ближайшее время, премьер-министр Армении назвал упрощение процесса делимитации-демаркации, улучшение правовых и законодательных норм для стимулирования товарооборота между странами. В свою очередь премьер-министр Грузии поддержал возможность развития торгового потенциала между Грузией и Арменией. В тоже время премьер-министр Армении подчеркнул, что Армения хочет не только развивать связи с Грузией, но и принимать участие в международных проектах. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. Грузия готова внести вклад в мир в регионе - премьер-министр Грузии >> Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, грузино-армянские отношения
грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, грузино-армянские отношения
Новые перспективы сотрудничества Грузии и Армении – итоги визита премьера в Ереван
Есть надежда, что 2025 год станет годом новых совместных амбициозных проектов, завил премьер Армении
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия заинтересована в углублении отношений с Арменией и будет делать все для этого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Ереване.
Кобахидзе прибыл в Армению для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.
"Наши страны связывает очень давняя дружба и сотрудничество, и мы рады, что эта дружба и сотрудничество переросли в стратегическое партнерство между нашими странами. Я рад, что в этом году я уже второй раз в Ереване. Безусловно, частота наших двусторонних визитов свидетельствует об особой заинтересованности грузинской стороны в дальнейшем углублении отношений", – сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузию и Армению связывают особые отношения.
"Особые отношения между нашими странами обусловлены не только нашей географической близостью, нашим соседством. Наши отношения, партнерство и дружба имеют очень прочную историческую основу. Это уникальная дружба, которая связывает грузинский и армянский народы", – сказал Кобахидзе.
В свою очередь премьер-министр Армении Никола Пашинян отметил, что есть надежда, что 2025 год станет годом новых совместных амбициозных проектов.
"Характер наших теплых отношений требует, чтобы мы не останавливались на достигнутом и совместно осваивали новые горизонты. Я уверен, что 2025 год в результате всех наших усилий и совместных инициатив станет началом новых амбициозных проектов в различных секторах, будь то связь, энергетика, информационные технологии, безопасность, здравоохранение, образование, культура, и контакты между людьми", – сказал Пашинян.
Среди вопросов, у которых есть перспектива развития в ближайшее время, премьер-министр Армении назвал упрощение процесса делимитации-демаркации, улучшение правовых и законодательных норм для стимулирования товарооборота между странами.
В свою очередь премьер-министр Грузии поддержал возможность развития торгового потенциала между Грузией и Арменией.
"В торгово-экономических отношениях, особенно между соседними государствами, всегда есть потенциал для развития, и главное для нас – максимально реализовать этот потенциал", – сказал Кобахидзе.
В тоже время премьер-министр Армении подчеркнул, что Армения хочет не только развивать связи с Грузией, но и принимать участие в международных проектах.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.