https://sputnik-georgia.ru/20250130/premer-ministra-armenii-priglasili-v-gruziyu-291946426.html

Премьер-министра Армении пригласили в Грузию

Премьер-министра Армении пригласили в Грузию

Sputnik Грузия

Стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Арменией в разных сферах и важность расширения торгово-экономических связей 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T17:35+0400

2025-01-30T17:35+0400

2025-01-30T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никола Пашинян получил приглашение посетить Грузию от своего грузинского коллеги Ираклия Кобахидзе на встрече в Ереване. Кобахидзе прибыл в Армению для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Стороны на встрече обсудили повестку дня Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран и подчеркнули важность стратегического партнерства между странами. Так же стороны уделили внимание обстановке и мирным процессам. Премьер-министр Грузии подчеркнул еще раз готовность Грузии внести свой вклад в обеспечении мира и стабильности в регионе. Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению >>Также стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Арменией в разных сферах и важность расширения торгово-экономических связей. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, никол пашинян, армения, ереван, грузино-армянские отношения