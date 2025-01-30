https://sputnik-georgia.ru/20250130/prezident-gruzii-nagradil-ordenami-chesti-glavu-mvd-i-vysokopostavlennykh-silovikov-291943040.html

Президент Грузии наградил орденами Чести главу МВД и высокопоставленных силовиков

Президент Грузии наградил орденами Чести главу МВД и высокопоставленных силовиков

Sputnik Грузия

Награда силовикам была вручена за исключительный вклад в укрепление законности и порядка в стране 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T15:58+0400

2025-01-30T15:58+0400

2025-01-30T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденами Чести вице-премьера, главу МВД, генерал-полковника Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных силовиков, информацию распространила пресс-служба администрации правительства. В декабре 2024 года США ввели финансовые санкции в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури "за жестокость в отношении протестующих, журналистов и политиков". Вскоре после этого премьер Кобахидзе назначил Гомелаури вице-премьером, а в начале января президент Кавелашвили присвоил ему звание генерал-полковника. Награда силовикам была вручена за исключительный вклад в укрепление законности и порядка в стране. Кавелашвили поблагодарил каждого сотрудника полиции за службу стране и отметил, что сильная грузинская полиция является символом сильного государства. По его словам, мир, охрана порядка и стабильность имеют основополагающее значение для каждого государства, так как от этого зависит развитие страны, экономический прогресс, социальное благополучие, полноценное образование, надлежащее функционирование и доступность государственных услуг. "Именно поэтому недоброжелатели нашей страны стремятся подорвать порядок и стабильность, а значит и государственность. Уверен, что подобные попытки в будущем будут такими же безуспешными, как и прежде", – заявил Кавелашвили. Как подчеркнул президент, никто не сможет поколебать волю грузинского народа продолжать построение сильного государства, основанного на национальных интересах, где будут защищены наши история, культура, вера, семейные ценности и национальная идентичность. Повышение вслед за санкциями Запада – Гомелаури назначен вице-премьером Грузии >>Руководителей МВД с получением награды поздравили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. В завершение церемонии награждения глава МВД Гомелаури поблагодарил президента Грузии, премьер-министра и спикера парламента за высокую оценку и поздравил сотрудников с получением государственной награды – ордена Чести. Среди тех, кто получил госнаграды, первый замглавы МВД генерал-майор полиции Шалва Бедоидзе, глава департамента особых задач МВД Грузии, полковник полиции Звиад Харазишвили, глава департамента патрульной полиции МВД Грузии, полковник полиции Важа Сирадзе, директор главного департамента криминальной полиции МВД Грузии, полковник полиции Теймураз Купатадзе. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США целенаправленно атакуют Грузию – депутат о новых санкциях Вашингтона>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, вахтанг гомелаури, орден чести