https://sputnik-georgia.ru/20250130/vse-poluchat-nadlezhaschiy-otvet---kaladze-prokommentiroval-reshenie-pase-291947946.html

Все получат надлежащий ответ - Каладзе прокомментировал решение ПАСЕ

Все получат надлежащий ответ - Каладзе прокомментировал решение ПАСЕ

Sputnik Грузия

За последние и годы наблюдается одна и та же картина - всюду брюссельская бюрократия и нигде нет справедливости, заявил Каладзе 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T18:29+0400

2025-01-30T18:29+0400

2025-01-30T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Все мошенники, как внутри страны так и за ее пределами, получат надлежащий ответ, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, комментируя решение ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в ПАСЕ. Как отметил Генсек правящей партии, прекращение работы в ПАСЕ не означает отступление от пути, о котором заявила страна. По его оценке, правящая партия приняла достойное решение. "Мы в очередной раз показали всем, что являемся независимой страной, свободной, суверенным государством. Мы народ любящий свободу и никому не позволим, оскорблять нас, постоянно шантажировать и делать такие заявления, которые основаны на лжи", - заявил Каладзе. По его словам, за последние и годы наблюдается одна и та же картина, всюду брюссельская бюрократия и нигде нет справедливости. Он также подчеркнул, что решения принятые в отношении Грузии в последнее время не являются ни дружественными или партнерскими. "За происходящими процессами мы видим очень большую несправедливость, и это не в первый раз. Мы увидели много несправедливых заявлений, решений постоянный шантаж, что для нас категорически не приемлемо", - заявил Каладзе. По его словам, все стали свидетелями организованной атаки на "Грузинскую мечту", которая проявилась и в вмешательстве в предвыборную кампанию в Грузии. Ранее премьер Грузии назвал решение ПАСЕ абсурдным. Резолюция ПАСЕ Грузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев. Также Грузия будет должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы. Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции. Абсурдное решение – премьер-министр Грузии о резолюции ПАСЕ >>Грузия должна эффективно расследовать эти случаи и положить конец неправомерному использованию судебных разбирательств в качестве средства сдерживания или возмездия протестующим, журналистам и гражданским лидерам, а также в полной мере уважать право на свободу выражения мнений и собраний. Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы, и рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния". Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, пасе, совет европы