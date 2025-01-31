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Грузия готова к Зимнему олимпийскому фестивалю 2025 – в Тбилиси открыли Ледовый дворец
Грузия готова к Зимнему олимпийскому фестивалю 2025 – в Тбилиси открыли Ледовый дворец
Sputnik Грузия
Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Ледовый дворец, построенный специально к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Грузии в феврале 2025 года, открыли в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет на спортивных площадках Тбилиси и Батуми. Премьер ознакомился с проведенными работами и поблагодарил Мининфраструктуры и министра, а также Фонд муниципального развития за реализацию проекта в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством. Арена будет обслуживать такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и керлинг. В здании ледовой арены, отвечающем международным стандартам, разместятся ледовый каток, трибуны на 700 зрителей, тренировочный, хореографический, рекреационный, медицинский и конференц-залы. Чешская компания осуществила оснащение и монтаж ледовой арены по новейшей технологии, отвечающей международным стандартам. Проектирование и строительство ледовой арены финансировалось за счет средств государственного бюджета в размере 29,2 млн лари. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тбилиси, бакуриани, батуми, ираклий кобахидзе, фонд муниципального развития, международный олимпийский комитет
грузия, спорт, новости, тбилиси, бакуриани, батуми, ираклий кобахидзе, фонд муниципального развития, международный олимпийский комитет
Грузия готова к Зимнему олимпийскому фестивалю 2025 – в Тбилиси открыли Ледовый дворец
Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Ледовый дворец, построенный специально к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Грузии в феврале 2025 года, открыли в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет на спортивных площадках Тбилиси и Батуми.
"Ледовая арена была построена за один год, в основном для юношеского олимпийского чемпионата, но это инфраструктура, которая останется городу, стране. Проект реализован на самом высоком уровне, соответствует современным стандартам и будет способствовать развитию соответствующих видов спорта", – заявил Кобахидзе.
Премьер ознакомился с проведенными работами и поблагодарил Мининфраструктуры и министра, а также Фонд муниципального развития за реализацию проекта в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством.
Арена будет обслуживать такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и керлинг.
В здании ледовой арены, отвечающем международным стандартам, разместятся ледовый каток, трибуны на 700 зрителей, тренировочный, хореографический, рекреационный, медицинский и конференц-залы.
Чешская компания осуществила оснащение и монтаж ледовой арены по новейшей технологии, отвечающей международным стандартам.
Проектирование и строительство ледовой арены финансировалось за счет средств государственного бюджета в размере 29,2 млн лари.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.