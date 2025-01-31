https://sputnik-georgia.ru/20250131/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-291951573.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,3% 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T09:01+0400

2025-01-31T09:01+0400

2025-01-31T09:14+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2024 года вырос на 7,9% по сравнению с декабрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 6,2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 6,6%, а в горнодобывающей промышленности – на 23,7%.В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 10,1%, в перерабатывающей промышленности – на 2,3%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 28,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,9%, в том числе цены на продовольствие – на 18%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 3,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,8%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2024 года составил 1,9% при целевом показателе 3%. В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, цены, промышленность, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"