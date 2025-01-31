https://sputnik-georgia.ru/20250131/naskolko-vyrosla-ekonomika-gruzii-v-2024-godu-291960502.html

Насколько выросла экономика Грузии в 2024 году

Насколько выросла экономика Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической... 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T20:35+0400

2025-01-31T20:35+0400

2025-01-31T20:35+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным "Сакстата", за январь-декабрь 2024 года экспорт вырос на 7,8%, а импорт – на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 6 тысяч новых предприятий, на 16,7% больше, чем в декабре 2023 года. "Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 10,1% и составил 16,5 миллиарда лари", – заявил Тодрадзе на брифинге. По информации Тодрадзе, рост в сфере финансовой и страховой деятельности связан с ростом процентных доходов коммерческих банков. Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер >>Рост в секторе транспорта и складирования был связан с работой наземного и воздушного транспорта. Глава "Сакстата" отметил, что параллельно с ростом показателей внешней торговли увеличились показатели транспортной обработки и складирования грузов. Рост в секторе информации и коммуникации в основном был связан с расширением объема сферы компьютерного программирования, консалтинга и сопутствующих услуг. Рост в профессиональной и научно-технической деятельности связан с расширением сферы бухгалтерских, учетных и аудиторских услуг, а также расширением сферы консультационной деятельности по вопросам бизнеса и управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика