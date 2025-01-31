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Насколько выросла экономика Грузии в 2024 году
Насколько выросла экономика Грузии в 2024 году
Sputnik Грузия
Значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической... 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T20:35+0400
2025-01-31T20:35+0400
2025-01-31T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным "Сакстата", за январь-декабрь 2024 года экспорт вырос на 7,8%, а импорт – на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 6 тысяч новых предприятий, на 16,7% больше, чем в декабре 2023 года. "Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 10,1% и составил 16,5 миллиарда лари", – заявил Тодрадзе на брифинге. По информации Тодрадзе, рост в сфере финансовой и страховой деятельности связан с ростом процентных доходов коммерческих банков. Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер >>Рост в секторе транспорта и складирования был связан с работой наземного и воздушного транспорта. Глава "Сакстата" отметил, что параллельно с ростом показателей внешней торговли увеличились показатели транспортной обработки и складирования грузов. Рост в секторе информации и коммуникации в основном был связан с расширением объема сферы компьютерного программирования, консалтинга и сопутствующих услуг. Рост в профессиональной и научно-технической деятельности связан с расширением сферы бухгалтерских, учетных и аудиторских услуг, а также расширением сферы консультационной деятельности по вопросам бизнеса и управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Насколько выросла экономика Грузии в 2024 году
Значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования.
Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
По данным "Сакстата", за январь-декабрь 2024 года экспорт вырос на 7,8%, а импорт – на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 6 тысяч новых предприятий, на 16,7% больше, чем в декабре 2023 года.
По информации исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, рост в основном обусловлен ростом (примерно на 25%) регистрации индивидуальных предпринимателей. При этом рост наблюдается среди регистрации как местных, так и иностранных индивидуальных предпринимателей.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 10,1% и составил 16,5 миллиарда лари", – заявил Тодрадзе на брифинге.
По информации Тодрадзе, рост в сфере финансовой и страховой деятельности связан с ростом процентных доходов коммерческих банков.
Рост в секторе транспорта и складирования был связан с работой наземного и воздушного транспорта.
Глава "Сакстата" отметил, что параллельно с ростом показателей внешней торговли увеличились показатели транспортной обработки и складирования грузов.
В сфере торговли рост связан с расширением торговли легковых авто и их запчастей, выросли также оптовая торговля природным газом и розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
Рост в секторе информации и коммуникации в основном был связан с расширением объема сферы компьютерного программирования, консалтинга и сопутствующих услуг.
Рост в профессиональной и научно-технической деятельности связан с расширением сферы бухгалтерских, учетных и аудиторских услуг, а также расширением сферы консультационной деятельности по вопросам бизнеса и управления.