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Озвучены условия возвращения Грузии к работе в ПАСЕ – премьер-министр

Озвучены условия возвращения Грузии к работе в ПАСЕ – премьер-министр

Sputnik Грузия

Лишь уважительное отношение к грузинскому народу может вынудить делегацию страны вернуться к сессиям ПАСЕ 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T14:28+0400

2025-01-31T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинская делегация возобновит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, если прекратится несправедливость в отношении страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузинская делегация отказалась от участия в сессиях Парламентской ассамблеи после принятия резолюции о признании ее полномочий с оговорками о назначении досрочных выборов и освобождении задержанных в ходе акций протеста до апреля 2025 года. Ранее Кобахидзе оценил эти условия как "абсурдные". Грузия не принимала решения о выходе из Совета Европа и, соответственно, все еще остается членом ПАСЕ.Роль ПАСЕ для ГрузииПАСЕ – совещательный орган Совета Европы, и в повестку дня каждой сессии вносятся на обсуждение актуальные европейские и международные события, а также широкий спектр вопросов, решения по которым принимаются на европейском уровне.Совет Европы объединяет правительства стран Европы и мира в работе по принятию минимальных правовых стандартов по широкому кругу вопросов. Совет Европы также следит за тем, как государства выполняют международно-правовые документы, которые они подписали, и оказывает в этом необходимое техническое содействие, часто во взаимодействии с Европейским союзом.Одной из функций ПАСЕ является надзор за соблюдением взятых на себя страной обязательств как члена Совета Европы. Грузинская делегация прекращает работу в ПАСЕ – Цулукиани>>В 1997 году для этой цели была создана специальная Комиссия по мониторингу. Эта комиссия следит также за тем, как страны-члены выполняют обязательства, взятые на себя уже после вступления в Совет Европы. Комиссия по мониторингу обязана раз в год предоставлять Ассамблее отчет об основных итогах своей деятельности. Членство в Совете Европы дает Грузии преимущество с точки зрения привлечения инвесторов как гарантия защиты основных прав и свобод человека и установления тесных контактов с правительствами стран Европы.ПАСЕ является площадкой для популяризации страны и защиты национальных интересов, а членство в Совете Европы является началом пути интеграции в ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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