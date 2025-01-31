https://sputnik-georgia.ru/20250131/zapadnye-voennye-mogli-by-reshit-vopros-nekhvatki-chelovecheskogo-resursa---kiev-291955788.html

Западные военные могли бы решить вопрос нехватки человеческого ресурса – Киев

Западные военные могли бы решить вопрос нехватки человеческого ресурса – Киев

Sputnik Грузия

Киев считает отправку западных военных на Украину ответом на тяжелый кризис нехватки живой силы 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T13:20+0400

2025-01-31T13:20+0400

2025-01-31T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Уполномоченная по защите прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова заявила, что кризис мобилизации в украинской армии мог бы быть устранен, если бы союзные страны направили свои войска на Украину, сообщает РИА Новости. По ее мнению, армии Европы, не участвуя в конфликте на Украине, "находятся в самовольной отлучке". Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что текущая мобилизация на Украине не удовлетворяет потребности Вооруженных сил Украины. Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко сообщил, что около двух тысяч военнослужащих ВСУ будут переведены с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат Марьяна Безуглая сообщала, что Генеральный штаб ВСУ для поддержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил в пехотные подразделения.Глупые попытки расширения НАТО на Украину и Грузию надо прекратить – экономист Сакс>>Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, украина, киев, европа, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины