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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в декабре

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в декабре

Sputnik Грузия

По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 01.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-01T16:16+0400

2025-02-01T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в декабре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,64 миллиарда лари (2,7%) и на 1 января текущего года составил 62,23 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 605,23 миллиона лари (1,75%), а в иностранной валюте – на 1,03 миллиарда лари (3,98%).На конец декабря 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,73 миллиарда лари, что на 1,85% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 17,71 миллиарда лари, что на 4,82% больше, чем в предыдущем месяце.За декабрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,54%, или 481,76 миллиона лари, и на 1 января текущего года составил 31,73 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,68%, что на 0,53 процентного пункта меньше данных на 1 декабря 2024 года.По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,85 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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