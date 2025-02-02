https://sputnik-georgia.ru/20250202/ne-pooschryayte-narushenie-zakona---deputat-obratilsya-k-donoram-gruzinskoy-oppozitsii-291982240.html

Не поощряйте нарушение закона – депутат обратился к донорам грузинской оппозиции

Не поощряйте нарушение закона – депутат обратился к донорам грузинской оппозиции

Sputnik Грузия

Никто не имеет права поощрять преступность в Грузии, заявил депутат 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T20:48+0400

2025-02-02T20:48+0400

2025-02-02T21:59+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Грузинские власти не вмешиваются в редакционную политику тех или иных СМИ, но призывают иностранных доноров не поощрять ничего, что противоречит законодательству Грузии, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Созар Субари. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил финансируемое ЕС издание "Публика" в анонсировании преступлений Уголовного кодекса Грузии. Речь идет об анонсе перекрытия движения на выезде и въезде в Тбилиси у ТЦ Tbilisi Mall 2 февраля. Как отметил Папуашвили, посольство ЕС, как представитель донора, несет ответственность за последствия любого ранее объявленного уголовного преступления. "Никто не вмешивается в чью-либо редакционную независимость, однако мы предупреждаем доноров не поощрять и не финансировать ничего, что противоречит законодательству Грузии и представляет собой подстрекательство к преступлению", – заявил Субари журналистам. По словам депутат, никто не имеет права поощрять преступность в Грузии. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорами – вице-спикер >>После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц. В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, созар субари, "сила народа", акции протеста