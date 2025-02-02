https://sputnik-georgia.ru/20250202/vse-popytki-revolyutsii-v-gruzii-podderzhivayutsya-inostrannymi-donorami---vitse-spiker-291975122.html

Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорами – вице-спикер

Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорами – вице-спикер

Sputnik Грузия

В воскресенье оппозиция хочет перекрыть главную магистраль страны, что, безусловно, является преступлением, заявила вице-спикер грузинского парламента 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорскими организациями, написала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в соцсетях. Цилосани прокомментировала возможное начало расследования в отношении Лейбористской партии Великобритании в связи с ее финансированием из ЕС. По словам вице-спикера, в воскресенье радикальные активисты и антигосударственные политпартии хотят перекрыть главную магистраль страны, ведущую с востока на запад страны, что, безусловно, является преступлением. "Сегодня радикальные активисты и антигосударственные политические партии организуют акцию с целью перекрыть главную автомагистраль, ведущую в Тбилиси. Это будет преступлением по законам почти любой страны, и это, безусловно, является преступлением по законам Грузии", – написала Цилосани. По словам вице-спикера парламента, правящая партия уже давно говорит о внешнем вмешательстве. По словам депутата, ЕС должны последовать примеру США и решению новоизбранного президента Трампа, который подписал указ "О переоценке и реорганизации внешней помощи США" с целью пересмотра иностранной помощи, финансируемой Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. Протестующие планируют перекрыть въезд в Тбилиси – МВД Грузии предупредило о последствиях >>После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц. В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Названы сроки начала работы парламентской комиссии по расследованию действий "Нацдвижения" >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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