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Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорами – вице-спикер
Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорами – вице-спикер
Sputnik Грузия
В воскресенье оппозиция хочет перекрыть главную магистраль страны, что, безусловно, является преступлением, заявила вице-спикер грузинского парламента 02.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорскими организациями, написала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в соцсетях. Цилосани прокомментировала возможное начало расследования в отношении Лейбористской партии Великобритании в связи с ее финансированием из ЕС. По словам вице-спикера, в воскресенье радикальные активисты и антигосударственные политпартии хотят перекрыть главную магистраль страны, ведущую с востока на запад страны, что, безусловно, является преступлением. "Сегодня радикальные активисты и антигосударственные политические партии организуют акцию с целью перекрыть главную автомагистраль, ведущую в Тбилиси. Это будет преступлением по законам почти любой страны, и это, безусловно, является преступлением по законам Грузии", – написала Цилосани. По словам вице-спикера парламента, правящая партия уже давно говорит о внешнем вмешательстве. По словам депутата, ЕС должны последовать примеру США и решению новоизбранного президента Трампа, который подписал указ "О переоценке и реорганизации внешней помощи США" с целью пересмотра иностранной помощи, финансируемой Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. Протестующие планируют перекрыть въезд в Тбилиси – МВД Грузии предупредило о последствиях >>После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц. В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Названы сроки начала работы парламентской комиссии по расследованию действий "Нацдвижения" >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, акции протеста, сша, великобритания, дональд трамп, европа, грузия - евросоюз
Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорами – вице-спикер
12:52 02.02.2025 (обновлено: 13:01 02.02.2025)
В воскресенье оппозиция хочет перекрыть главную магистраль страны, что, безусловно, является преступлением, заявила вице-спикер грузинского парламента
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Все попытки революции в Грузии поддерживаются иностранными донорскими организациями, написала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в соцсетях.
Цилосани прокомментировала возможное начало расследования в отношении Лейбористской партии Великобритании в связи с ее финансированием из ЕС.
"Грузинская оппозиция и радикальные активисты систематически финансируются за счет иностранных фондов из Евросоюза и США. Все попытки революции в Грузии поддерживаются той или иной иностранной донорской организацией", – заявила Цилосани.
По словам вице-спикера, в воскресенье радикальные активисты и антигосударственные политпартии хотят перекрыть главную магистраль страны, ведущую с востока на запад страны, что, безусловно, является преступлением.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
"Сегодня радикальные активисты и антигосударственные политические партии организуют акцию с целью перекрыть главную автомагистраль, ведущую в Тбилиси. Это будет преступлением по законам почти любой страны, и это, безусловно, является преступлением по законам Грузии", – написала Цилосани.
По словам вице-спикера парламента, правящая партия уже давно говорит о внешнем вмешательстве.
"Уже больше года мы публично заявляем о внешнем вмешательстве! Из-за принятия Закона о прозрачности, который сейчас так актуален в США, мы стали объектом политических атак, но мы выстояли", – написала Цилосани.
По словам депутата, ЕС должны последовать примеру США и решению новоизбранного президента Трампа, который подписал указ "О переоценке и реорганизации внешней помощи США" с целью пересмотра иностранной помощи, финансируемой Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них.
"После того, как новоизбранный президент США предпринял исторические шаги по пересмотру американского финансирования, настало время для Европы уважать суверенитет других стран", – написала Цилосани.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек.
После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц.
В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России