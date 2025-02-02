https://sputnik-georgia.ru/20250202/pase-ne-igraet-osoboy-roli---premer-ministr-gruzii-291982812.html
ПАСЕ не играет особой роли - премьер-министр Грузии
ПАСЕ не играет особой роли - премьер-министр Грузии
Sputnik Грузия
Власти абсолютно открыты к сотрудничеству с Советом Европы, включая Генерального секретаря, заявил премьер 02.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Парламентская ассамблея не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее. Визит генсека СЕ Алена Берсе в Грузию, который состоялся в декабре 2024 года, вызвал неоднозначную реакцию в Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, которая не признает результатов прошедших в стране парламентских выборов, в знак протеста и вовсе отказалась с ним встречаться. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Названы сроки начала работы парламентской комиссии по расследованию действий "Нацдвижения" >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе
ПАСЕ не играет особой роли - премьер-министр Грузии
Власти абсолютно открыты к сотрудничеству с Советом Европы, включая Генерального секретаря, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Парламентская ассамблея не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее.
"Парламентская ассамблея все таки не играет особой роли, но мы, конечно, остаемся членом Совета Европы. Мы готовы, мы абсолютно открыты к сотрудничеству с Советом Европы, включая Генерального секретаря, который посетил Грузию, и мы достигли с ним договоренностей по конкретным вопросам", - заявил Кобахидзе.
Визит генсека СЕ Алена Берсе в Грузию, который состоялся в декабре 2024 года, вызвал неоднозначную реакцию в Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, которая не признает результатов прошедших в стране парламентских выборов, в знак протеста и вовсе отказалась с ним встречаться.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России