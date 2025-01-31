https://sputnik-georgia.ru/20250131/nazvany-sroki-nachala-raboty-parlamentskoy-komissii-po-rassledovaniyu-deystviy-natsdvizheniya-291959467.html

Названы сроки начала работы парламентской комиссии по расследованию действий "Нацдвижения"

Названы сроки начала работы парламентской комиссии по расследованию действий "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

Правящая сила напомнит гражданам страны, что на самом деле представляет собой режим "Национального движения", заявил депутат 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T19:31+0400

2025-01-31T19:31+0400

2025-01-31T19:31+0400

политика

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ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

давид кезерашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Временная комиссия по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение" будет создана в парламенте на будущей неделе и будет работать в течение шести месяцев, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе. Запуск правовой процедуры для признания неконституционными "Нацдвижения", партий-наследниц и сателлитов было предвыборным обещанием "Грузинской мечты". О возможном привлечении этих партий к ответственности в правящей команде вновь заговорили после выборов. Как заявил ранее премьер Ираклий Кобахидзе, отказ сотрудничать с комиссией предусматривает уголовное наказание. Безусловно, создание такой комиссии важно, поскольку, как отметил депутат, за последние 12 лет, которые "Грузинская мечта" находится у власти, не было никакой правовой оценки "Национального движения" как режима. При этом Божадзе отметил, что отдельные лидеры уже отбыли свой срок наказания, экс-президент Михаил Саакашвили все еще находится в тюрьме, а некоторые лидеры, такие как экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-глава Минюста Зураб Адеишвили, покинули страну и скрываются от грузинского правосудия. По словам депутата, правящая сила напомнит гражданам страны, что на самом деле представляет собой режим "Национального движения". "Сколько бед, крови и слез он принес стране, и кто те люди, которые все еще пытаются вернуться к власти насильственным путем, и когда режимом называют "Грузинскую мечту", мы напоминаем, что на самом деле означает кровавый режим", – сказал Божадзе. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом. Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти. Расследование преступлений "Нацдвижения" нужно для будущего – премьер Грузии >>Костяком коалиции "Сильная Грузия" является партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков в Грузии TBC Bank. А партию "За Грузию" основал бывший представитель "Грузинской мечты", экс-глава МВД и правительства страны. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, за то, что происходит в стране в последнее время, несут ответственность представители оппозиции, в частности, этих четырех партий. Речь идет о волне протеста, которая началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Названы причины создания комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения" в Грузии>>После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми. Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами. Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года. Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. В том числе это: Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима в первую неделю весенней сессии в парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября, заявил ранее исполнительный секретарь правящей партии Мдинарадзе. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников, подчеркнул политик. Он также добавил, что отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В заключение он отметил, что оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, давид кезерашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии