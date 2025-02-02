https://sputnik-georgia.ru/20250202/samopodzhog-bezhentsa-iz-abkhazii-v-tbilisi--muzhchina-skonchalsya-v-klinike-291970875.html

Самоподжог беженца из Абхазии в Тбилиси – мужчина скончался в клинике

Самоподжог беженца из Абхазии в Тбилиси – мужчина скончался в клинике

Sputnik Грузия

По информации СМИ, мужчина долгие годы ожидал квартиру от государства, но до сих пор был в очереди на получение жилья 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T11:36+0400

2025-02-02T11:36+0400

2025-02-02T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Беженец из Абхазии, который несколько дней назад совершил акт самосожжения в Тбилиси, скончался от полученных ожогов в клинике имени Хечинашвили, информацию подтвердили в Минздраве Грузии. Инцидент произошел 27 января. 44-летний Замир Квеквескири совершил самоподжог во дворе здания Агентства по делам вынужденно перемещенных лиц. По информации СМИ, мужчина долгие годы ожидал квартиру от государства, но до сих пор был в очереди на получение жилья. МВД Грузии начало расследование происшествия по статье "Доведение до самоубийства". Свои соболезнования семье и близким погибшего выразил Минздрав Грузии. По информации СМИ, мужчина проживал в общежитии для вынужденных переселенцев вместе с женой и двумя совершеннолетними детьми. Он подал заявку на жилье, но так и не получил ответа. Более того, он также подал заявку на финансирование операции, но также не получил ответа. В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев. Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Более 3 тысяч семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Грузии в 2024 году >>Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. По последним данным, в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. С 2012 по 2022 год включительно квартиры от государства переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, абхазия, министерство здравоохранения грузии