https://sputnik-georgia.ru/20250202/v-gruzii-vydali-litsenzii-na-dobychu-nefti-i-gaza-291975472.html

В Грузии выдали лицензии на добычу нефти и газа

В Грузии выдали лицензии на добычу нефти и газа

Sputnik Грузия

На первом этапе компании-победители обработают имеющиеся геолого-геофизические данные и подготовят отчет об оценке воздействия на окружающую среду 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T13:49+0400

2025-02-02T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Две компании – грузинская и индийская – получили право на разведку и добычу нефти и газа в Грузии в результате прошедшего тендера, сообщило госагентство нефти и газа Минэкономики Грузии. Открытый международный тендер на получение генеральной лицензии на право пользования недрами нефти и газа на лицензионных блоках X и VIIB состоялся 5 ноября 2024 года. По информации Агентства, зарегистрированная в Грузии компания West Galf Petroleum engineering Company Ltd получила лицензию на блок X (4 336 км2), который включает муниципалитет Тианети (регион Мцхета-Мтианети), а также муниципалитеты Сагареджо, Ахмета, Телави, Кварели, Сигнахи, Гурджаани и Лагодехи в регионе Кахети. Победителем тендера на лицензионном блоке VIIB (1 175 км2) стала индийская компания Hindustan Silichem Private Limited (HSPL), входящая в группу Astron Zircon. Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики >>Агентство потребовало от компаний предоставить документацию и банковские гарантии, требуемые законодательством Грузии, для обеспечения выплаты компаниями бонуса подписания. Компании представили документацию и банковскую гарантию в установленные сроки, что позволяет агентству начать переговоры по заключению соглашения о разделе продукции. На первом этапе компании-победители обработают имеющиеся геолого-геофизические данные и подготовят отчет об оценке воздействия на окружающую среду. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", добыча сырой нефти в Грузии в 2023 году составила 38,9 тысячи тонн, на 6,3% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании. Так же в прошлом году добыто 16,4 миллиона м3 природного газа, что на 12,3% больше, чем в 2022 году, и 148 тысяч тонн угля (на 1,2% больше).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, добыча нефти