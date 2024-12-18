https://sputnik-georgia.ru/20241218/skolko-nefti-dobyli-v-gruzii--dannye-statistiki-291450558.html
Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики
Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики
Sputnik Грузия
В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,7% 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T09:01+0400
2024-12-18T09:01+0400
2024-12-18T09:01+0400
экономика
грузия
новости
добыча нефти
энергетика грузии
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261863438_0:209:2049:1361_1920x0_80_0_0_d951f1d6f22cdf2d538922d33f53d398.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2023 году составила 38,9 тысячи тонн, на 6,3% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так же в прошлом году добыто 16,4 миллиона м3 природного газа, что на 12,3% больше чем в 2022 году, и 148 тысяч тонн угля (на 1,2% больше). Производство электроэнергии в Грузии в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 1% и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов. На строительство НПЗ в Грузии потратят 30 миллионов долларов >>Согласно исследованию, производство дров незначительно выросло (на 0,1%) и составило 1 114,5 тысячи кубических метров. В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,7%, на втором месте – производство биотоплива и энергии, произведенной из отходов (например, дров) – 13,1%. Потребление энергии В 2023 году конечное потребление электроэнергии составило 12,3 миллиарда киловатт-часов, что на 8,3% меньше показателя предыдущего года. Кроме того, объем спроса на природный газ составил 3 368,8 млн м3 (на 0,2% больше, чем в 2022 году), а конечное потребление природного газа за этот же период составило 2 516,3 млн м3, (0,5% ниже, чем в 2022 году). Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные >>По сравнению с 2022 годом потребление природного газа снизилось на автомобильном транспорте и в отдельных отраслях промышленности. В секторе домохозяйств объем природного газа увеличился незначительно (на 0,4%). Кроме того, за отчетный период в стране потреблено 1 455,8 тысячи тонн нефтепродуктов (на 5,8% больше, чем в предыдущем году). Природный газ занимает 42% в структуре энергопотребления. Относительно высокой долей также характеризуются нефтепродукты (29%) и электроэнергия (20,5%). На уголь приходится 4% энергии, потребляемой в течение года, а остальные 4,5% приходится на биотопливо, геотермальную и солнечную энергию. Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения >>Отраслевой анализ энергопотребления в 2023 году показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный и бытовой секторы, на долю которых приходится 33,3 и 30,9% от общего потребления соответственно. Что касается других секторов, то 16,1% приходится на промышленность, 4,53% – на строительство, 0,6% – на сельское, лесное и рыбное хозяйство, а остальные 14,6% – на частные и государственные услуги и других потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261863438_48:0:1863:1361_1920x0_80_0_0_8528541b84cc661375aa6eac15d0efd9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, добыча нефти, энергетика грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, добыча нефти, энергетика грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики
В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,7%
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2023 году составила 38,9 тысячи тонн, на 6,3% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Так же в прошлом году добыто 16,4 миллиона м3 природного газа, что на 12,3% больше чем в 2022 году, и 148 тысяч тонн угля (на 1,2% больше).
Производство электроэнергии в Грузии в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 1% и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов.
Согласно исследованию, производство дров незначительно выросло (на 0,1%) и составило 1 114,5 тысячи кубических метров.
В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,7%, на втором месте – производство биотоплива и энергии, произведенной из отходов (например, дров) – 13,1%.
В 2023 году конечное потребление электроэнергии составило 12,3 миллиарда киловатт-часов, что на 8,3% меньше показателя предыдущего года.
Кроме того, объем спроса на природный газ составил 3 368,8 млн м3 (на 0,2% больше, чем в 2022 году), а конечное потребление природного газа за этот же период составило 2 516,3 млн м3, (0,5% ниже, чем в 2022 году).
По сравнению с 2022 годом потребление природного газа снизилось на автомобильном транспорте и в отдельных отраслях промышленности. В секторе домохозяйств объем природного газа увеличился незначительно (на 0,4%).
Кроме того, за отчетный период в стране потреблено 1 455,8 тысячи тонн нефтепродуктов (на 5,8% больше, чем в предыдущем году).
Природный газ занимает 42% в структуре энергопотребления. Относительно высокой долей также характеризуются нефтепродукты (29%) и электроэнергия (20,5%). На уголь приходится 4% энергии, потребляемой в течение года, а остальные 4,5% приходится на биотопливо, геотермальную и солнечную энергию.
Отраслевой анализ энергопотребления в 2023 году показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный и бытовой секторы, на долю которых приходится 33,3 и 30,9% от общего потребления соответственно.
Что касается других секторов, то 16,1% приходится на промышленность, 4,53% – на строительство, 0,6% – на сельское, лесное и рыбное хозяйство, а остальные 14,6% – на частные и государственные услуги и других потребителей.