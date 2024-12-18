https://sputnik-georgia.ru/20241218/skolko-nefti-dobyli-v-gruzii--dannye-statistiki-291450558.html

Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики

Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики

Sputnik Грузия

В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,7% 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T09:01+0400

2024-12-18T09:01+0400

2024-12-18T09:01+0400

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статистика

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2023 году составила 38,9 тысячи тонн, на 6,3% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так же в прошлом году добыто 16,4 миллиона м3 природного газа, что на 12,3% больше чем в 2022 году, и 148 тысяч тонн угля (на 1,2% больше). Производство электроэнергии в Грузии в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 1% и составило 14,4 миллиарда киловатт-часов. На строительство НПЗ в Грузии потратят 30 миллионов долларов >>Согласно исследованию, производство дров незначительно выросло (на 0,1%) и составило 1 114,5 тысячи кубических метров. В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,7%, на втором месте – производство биотоплива и энергии, произведенной из отходов (например, дров) – 13,1%. Потребление энергии В 2023 году конечное потребление электроэнергии составило 12,3 миллиарда киловатт-часов, что на 8,3% меньше показателя предыдущего года. Кроме того, объем спроса на природный газ составил 3 368,8 млн м3 (на 0,2% больше, чем в 2022 году), а конечное потребление природного газа за этот же период составило 2 516,3 млн ​​м3, (0,5% ниже, чем в 2022 году). Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные >>По сравнению с 2022 годом потребление природного газа снизилось на автомобильном транспорте и в отдельных отраслях промышленности. В секторе домохозяйств объем природного газа увеличился незначительно (на 0,4%). Кроме того, за отчетный период в стране потреблено 1 455,8 тысячи тонн нефтепродуктов (на 5,8% больше, чем в предыдущем году). Природный газ занимает 42% в структуре энергопотребления. Относительно высокой долей также характеризуются нефтепродукты (29%) и электроэнергия (20,5%). На уголь приходится 4% энергии, потребляемой в течение года, а остальные 4,5% приходится на биотопливо, геотермальную и солнечную энергию. Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения >>Отраслевой анализ энергопотребления в 2023 году показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный и бытовой секторы, на долю которых приходится 33,3 и 30,9% от общего потребления соответственно. Что касается других секторов, то 16,1% приходится на промышленность, 4,53% – на строительство, 0,6% – на сельское, лесное и рыбное хозяйство, а остальные 14,6% – на частные и государственные услуги и других потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, добыча нефти, энергетика грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика