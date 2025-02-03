https://sputnik-georgia.ru/20250203/glava-parlamenta-gruzii-napomnil-o-vozmozhnom-moshennichestve-ned-vsled-za-kritikoy-maska-291990381.html

Глава парламента Грузии напомнил о возможном мошенничестве NED вслед за критикой Маска

Глава парламента Грузии напомнил о возможном мошенничестве NED вслед за критикой Маска

Sputnik Грузия

По словам Маска, "Национальный фонд демократии" (NED) погряз в коррупции 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T15:55+0400

2025-02-03T15:55+0400

2025-02-03T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Американский "Национальный фонд демократии" (NED) действительно может быть мошеннической организацией из-за финансирования многочисленных радикальных, воукистских*, распространяющих дезинформацию партий и организаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее критику в адрес NED высказал бизнесмен Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил одним из руководителей нового министерства по повышению эффективности правительства. По словам Маска, NED погряз в коррупции. Он также призвал пользователей соцсетей перечислить "все злодеяния", которые совершил NED. Это длинный список, отметил Маск. "Поскольку, наконец, проблема NED поднимается во внутренней политике США, мы должны вспомнить, как и кто из NED пытался испортить ситуацию в Грузии", – написал Папуашвили в соцсети Х. Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США>>>В 2020 и 2021 годах NED напрямую вмешивался в грузинскую политику, финансируя "независимую" телекомпанию "ТВ Пирвели", якобы для повышения свободы и прозрачности СМИ. Однако, как отметил Папуашвили, эта компания принадлежала и управлялась радикальной политической партией "Лело", олигархом Мамукой Хазарадзе и была направлена на свержение демократически избранного правительства Грузии. По словам Папуашвили, перед выборами в органы местного самоуправления 2021 года телекомпания "ТВ Пирвели" при финансировании NED запустила серию ложных расследований гибели двух молодых людей, с целью посеять панику, намеренно вводя общественность в заблуждение, связывая эти смерти с действиями правительства или предполагаемым отсутствием расследования. Телекомпания "ТВ Пирвели" своей редакционной политикой активно выражала недоверие ходу следствия. Так, в 2020 году в эфире телеканала показали интервью с якобы свидетелем убийства футболиста. Позже этого человека задержала полиция за дачу ложных показаний. Что касается дела Бачалиашвили, то в эфире того же телеканала прозвучало ложное заявление бывшего следователя по делу Серго Шубитидзе о том, что главная улика – телефон программистки – не была опечатана. Позже его обвинили в воспрепятствовании правосудию свидетелем путем дачи ложных показаний. Глава грузинского законодательного органа также напомнил о том, что NED отказалась раскрывать названия НПО, которые после 2021 года получали деньги от американских налогоплательщиков через фонд. Глава парламента также напомнил, что во время протестов, организованных радикальной оппозицией в прошлом году, президент NED Дэймон Уилсон лично обратился к собравшимся на улицах людям с речью, "напоминающей эстетику сериала "Родина", пообещав им свою полную поддержку, в то время, когда антиправительственные протесты принимали насильственный характер. Уилсон в мае 2024 года во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" записал видеообращение к грузинам, в котором в том числе ответил на обвинения "Грузинской мечты" в том, что фонд поощряет революцию и радикализм в Грузии. Он выразил непоколебимую поддержку протестующим и отметил, что они находятся "на правильной стороне истории". Между тем, в правящей партии уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Что касается закона об "иноагентах", то он стал одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. * Воук (от английского woke, прошедшее время от глагола "проснуться") – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, сша, шалва папуашвили, илон маск, дональд трамп