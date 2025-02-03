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На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
Sputnik Грузия
Больше всего иностранцы тратят на проживание, а также на питание и выпивку 03.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 14,3 миллиарда лари в 2024 году, что на 10,3% больше по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 211,2 лари, что на 5,4% больше, чем 2023 году. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 7,4 миллиона путешественников в 2024 году, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем в 2023 году. Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 5,1 миллиона. С какой целью приезжают иностранцы в Грузию &gt;&gt;Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночей. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 19%) и Армения (12,7%). Иностранцы из России совершили 1,4 миллиона визитов, Турции – 1,3 миллиона, Армении – 900 тысяч визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

09:01 03.02.2025 (обновлено: 09:13 03.02.2025)
© photo: Sputnik / Stringerтуристы
туристы - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего иностранцы тратят на проживание, а также на питание и выпивку
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 14,3 миллиарда лари в 2024 году, что на 10,3% больше по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.
Расходы иностранцев в Грузии в 2024 году

Вид расходов

Расходы, млн лари

Доля в расходах, %

Размещение

4 807,9

33,7

Покупки

3 436,2

24,1

Еда и напитки

3 193,4

22,4

Развлечения

1 548,8

10,8

Местный транспорт

1 139,8

8,0

Другие

149,2

1,0

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 211,2 лари, что на 5,4% больше, чем 2023 году.
Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 7,4 миллиона путешественников в 2024 году, что на 4,2% больше, чем в 2023 году.
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем в 2023 году.
Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 5,1 миллиона.
С какой целью приезжают иностранцы в Грузию >>
Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночей.
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 19%) и Армения (12,7%).
Иностранцы из России совершили 1,4 миллиона визитов, Турции – 1,3 миллиона, Армении – 900 тысяч визитов.
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