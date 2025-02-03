https://sputnik-georgia.ru/20250203/na-chto-inostrantsy-tratyat-dengi-v-gruzii-291983593.html

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

Sputnik Грузия

Больше всего иностранцы тратят на проживание, а также на питание и выпивку 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 14,3 миллиарда лари в 2024 году, что на 10,3% больше по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 211,2 лари, что на 5,4% больше, чем 2023 году. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 7,4 миллиона путешественников в 2024 году, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем в 2023 году. Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 5,1 миллиона. С какой целью приезжают иностранцы в Грузию >>Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночей. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 19%) и Армения (12,7%). Иностранцы из России совершили 1,4 миллиона визитов, Турции – 1,3 миллиона, Армении – 900 тысяч визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика