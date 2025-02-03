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Террористическая группировка нейтрализована в Азербайджане

Террористическая группировка нейтрализована в Азербайджане

Sputnik Грузия

Азербайджанские спецслужбы нейтрализовали террористическую группировку, планировавшую атаки в стране 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T11:14+0400

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2025-02-03T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Азербайджанские спецслужбы нейтрализовали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями, которая готовила теракты на территории страны. Об этом сообщается в совместном заявлении Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Азербайджана, сообщает РИА Новости. "Спецслужбы предприняли совместные комплексные меры по выявлению террористических провокационных действий и пресечению незаконной деятельности на территории Азербайджан членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями. Оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что осужденный за участие в деятельности террористической группировки "Лесные братья" Гадир Гаджиев, войдя в преступную связь с жителями Гусарского района Кямраном Керимхановым, Умудом Гюлалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими, вел с ними подготовку к терактам на территории Гусарского района, создавал подземные укрытия в лесном массиве на территории сел Хиль, Джибир и Ясаб, обеспечивали снабжение этих укрытий боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими приспособлениями и другими средствами", – говорится в сообщении. Громкие международные преступления: главные уголовные дела Грузии 2024 года>>В ходе операции в городе Гусар один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа. "Алипаша Кямилов бросил 2 ручные гранаты "РГО-78", в результате чего один из спецназовцев был ранен. В ходе операции Кямилов был обезврежен. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир (Гусарский район – ред.) были обнаружены тайные укрытия и места хранения. Члены незаконного вооруженного формирования – Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюлалиев, применившие взрывные устройства и оказавшие вооруженное сопротивление, были ликвидированы. В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенные для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и пули для автоматов, а также флаг, который является символом незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией", – говорится в сообщении. По данным силовых структур Азербайджана, также было установлено, что Назим Закиев, один из членов террористической группировки, скрывался на ферме близ села Хил, а Кямран Керимханов и Ровшан Лачинов – в самом селе Хил. "Они были обезврежены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Следствие выявило круг лиц, входящих в преступную группировку, детали и доказательства, касающиеся ее формирования, снабжения и планов", отмечается в сообщении МВД и СГБ Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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