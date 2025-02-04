https://sputnik-georgia.ru/20250204/gruziya-dolzhna-ukrepit-strategicheskuyu-rol--prezident-292008599.html

Грузия должна укрепить стратегическую роль – президент

Грузия должна укрепить стратегическую роль – президент

Sputnik Грузия

Ключ к спасению и успеху такой небольшой страны как Грузия, кроется в умных и осторожных действиях, заявил президент 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T17:31+0400

2025-02-04T17:31+0400

2025-02-04T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузия должна укрепить свою стратегическую и географическую роль для связывания Востока с Западом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в парламенте. Весенняя сессия парламента Грузии XI созыва открылась 4 февраля с ежегодного отчета нового президента. Это первое выступление Кавелавшили перед законодательным органов в статусе президента. По словам президента, ключ к спасению и успеху такой небольшой страны как Грузия, кроется в умных и осторожных действиях, что само по себе подразумевает дальновидность и ловкость. "Любое наше решение или политика должны быть продиктованы, с одной стороны, анализом прошлых ошибок, а с другой – опорой на память и исторический опыт нашего народа. Это позволит нам избежать непреднамеренных, плачевных ошибок", – сказал Кавелашвили. Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии трасса начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Грузоперевозки по Среднему коридору заметно выросли >>Что касается глубоководного порта в Анаклия, его строительство началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Параллельно власти ведут переговоры с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited& China Harbour Investment Pte. Ltd., который стал единственной компанией, выразившей заинтересованность в инвестировании. И если все пойдет по плану, первый корабль порт примет уже в 2028 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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