https://sputnik-georgia.ru/20250204/pochemu-v-gruzii-uzhestochayut-administrativnoe-i-ugolovnoe-nakazanie-otvet-deputata-292006714.html

Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата

Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата

Sputnik Грузия

Действующего законодательства недостаточно для защиты граждан, отметил депутат 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T18:28+0400

2025-02-04T18:28+0400

2025-02-04T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Законы, действующие в Грузии, в полной мере не отвечают существующим вызовам, в том числе плану по дестабилизации ситуации в стране, поэтому правящая партия "Грузинская мечта" решила ужесточить наказание за административные и уголовные нарушения, заявил депутат Ладо Божадзе.Правящая партия "Грузинская мечта" на фоне непрекращающихся акций протеста, которые проводятся с 28 ноября 2024 года, собирается ужесточить наказание за ряд нарушений Уголовного и Административного кодексов для более эффективного управления страной. По его словам, действующего законодательства недостаточно для защиты граждан, полиции, общественных деятелей и высокопоставленных политических лиц от ненависти и оскорблений, которые наблюдаются в стране в последнее время. "Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений>>Если поправки будут приняты, то ужесточится ряд норм, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях, среди которых, в частности, запрет на проведение акций в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия собственника. Кроме того, увеличатся штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста с 15 до 60 суток. Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции. Публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая поправка предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5 до 6 лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского. Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие прибегают к перекрытию дорог внутригосударственного и международного значения, устраивают акции у здания парламента, Тбилгорсуда, правительственной канцелярии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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