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Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата
Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата
Sputnik Грузия
Действующего законодательства недостаточно для защиты граждан, отметил депутат 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Законы, действующие в Грузии, в полной мере не отвечают существующим вызовам, в том числе плану по дестабилизации ситуации в стране, поэтому правящая партия "Грузинская мечта" решила ужесточить наказание за административные и уголовные нарушения, заявил депутат Ладо Божадзе.Правящая партия "Грузинская мечта" на фоне непрекращающихся акций протеста, которые проводятся с 28 ноября 2024 года, собирается ужесточить наказание за ряд нарушений Уголовного и Административного кодексов для более эффективного управления страной. По его словам, действующего законодательства недостаточно для защиты граждан, полиции, общественных деятелей и высокопоставленных политических лиц от ненависти и оскорблений, которые наблюдаются в стране в последнее время. "Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений>>Если поправки будут приняты, то ужесточится ряд норм, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях, среди которых, в частности, запрет на проведение акций в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия собственника. Кроме того, увеличатся штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста с 15 до 60 суток. Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции. Публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая поправка предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5 до 6 лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского. Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие прибегают к перекрытию дорог внутригосударственного и международного значения, устраивают акции у здания парламента, Тбилгорсуда, правительственной канцелярии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии
грузия, политика, новости, парламент грузии
Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата
18:28 04.02.2025 (обновлено: 18:45 04.02.2025)
Действующего законодательства недостаточно для защиты граждан, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Законы, действующие в Грузии, в полной мере не отвечают существующим вызовам, в том числе плану по дестабилизации ситуации в стране, поэтому правящая партия "Грузинская мечта" решила ужесточить наказание за административные и уголовные нарушения, заявил депутат Ладо Божадзе.
Правящая партия "Грузинская мечта" на фоне непрекращающихся акций протеста, которые проводятся с 28 ноября 2024 года, собирается ужесточить наказание за ряд нарушений Уголовного и Административного кодексов для более эффективного управления страной.
"В стране существует план беспорядков и дестабилизации. Уже три месяца после парламентских выборов мы ежедневно наблюдаем за реализацией этого плана, и того законодательства, которое мы уже приняли, недостаточно, чтобы у государства были ресурсы для защиты государственных интересов", – заявил Божадзе.
По его словам, действующего законодательства недостаточно для защиты граждан, полиции, общественных деятелей и высокопоставленных политических лиц от ненависти и оскорблений, которые наблюдаются в стране в последнее время.
Если поправки будут приняты, то ужесточится ряд норм, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях, среди которых, в частности, запрет на проведение акций в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия собственника.
Кроме того, увеличатся штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста с 15 до 60 суток.
Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции.
Публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая поправка предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5 до 6 лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского.
Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие прибегают к перекрытию дорог внутригосударственного и международного значения, устраивают акции у здания парламента, Тбилгорсуда, правительственной канцелярии.