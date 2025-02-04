https://sputnik-georgia.ru/20250204/takogo-kolichestva-patsientov-s-intoksikatsiey-u-nas-net--detskaya-klinika-v-tbilisi-292010689.html

Такого количества пациентов с интоксикацией у нас нет – детская клиника в Тбилиси

Такого количества пациентов с интоксикацией у нас нет – детская клиника в Тбилиси

Sputnik Грузия

В больнице проходит лечение только один пациент с подозрением на интоксикацию, говорится в заявлении медучреждения 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T20:35+0400

2025-02-04T20:35+0400

2025-02-04T20:35+0400

грузия

новости

общество

детская центральная больница им. м. иашвили

боржоми

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Информация о том, что в Детской центральной больнице имени Иашвили проходят лечение 120 детей с интоксикацией, не соответствует действительности, сообщили в администрации медучреждения. В грузинском сегменте Сети появилась информация о госпитализации ребенка после того, как он выпил воду из бутылки Bakuriani Cida. Пользователи пишут, что у несовершеннолетнего ожог дыхательных путей и полости рта. Другие пользователи сообщили о 120 пострадавших. Компании IDS Borjomi Georgia не обнаружила нарушений в проверенных образцах. "В нашей больнице проходит лечение только один пациент с подозрением на интоксикацию", – говорится в заявлении. Отравление ребенка водой – в компании "Боржоми" провели экспертизу своей продукции >>Причины интоксикации должны установить соответствующие органы. "На данном этапе состояние ребенка стабильное", – говорится в сообщении. Параллельно инспекторы Национального агентства продовольствия проводят внеплановые проверки на разливочном предприятии, которые охватывают весь технологический цикл. В то же время в рамках государственного контроля были взяты пробы воды, результаты которых будут обнародованы незамедлительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, детская центральная больница им. м. иашвили, боржоми