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Угроза уничтожения Грузии еще не исчезла – президент

Угроза уничтожения Грузии еще не исчезла – президент

Sputnik Грузия

За последние несколько лет Грузия ответила стойкостью на многочисленные попытки войны, дестабилизации и революции, заявил Михаил Кавелашвили 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Угроза уничтожения Грузии еще не исчезла, и антигрузинские силы не жалеют усилий для дестабилизации ситуации в стране, которая в последние годы проходит период выживания, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время выступления на открытии весенней сессии парламента. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. В правящей партии неоднократно призывали иностранных доноров не поощрять и не финансировать ничего, что ведет к насилию и дестабилизации. По словам Кавелашвили, угроза сохранится до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и не ослабнут группы, продвигающие иностранные интересы в Грузии. Президент Грузии открыл первое заседание парламента XI созыва>>"За последние несколько лет наше государство ответило стойкостью на многочисленные попытки войны, дестабилизации и революции. Мы можем назвать эти годы периодом выживания Грузии, который, к сожалению, еще не закончился. Стоит подчеркнуть, что главную роль в спасении страны сыграл грузинский народ", – заявил Кавелашвили. По словам президента, во все критические моменты народ смог отбросить эмоции и принимал решения с крайней осторожностью, мудростью и патриотизмом, стоял на стороне государства и не допустил уничтожения Грузии. Как отметил глава государства, власти должны продолжать действовать исключительно в своих национальных интересах и в конечном итоге привести страну к миру. Власти Грузии не раз заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране. Выступление Кавелашвили в парламенте проходило на фоне акции протеста около здания парламента, в зале присутствовали только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а также партии "Силы народа". В зале не присутствовали представители оппозиции, которые находятся в режиме бойкота и отказываются признавать легитимность законодательного органа. Между тем, в связи с выступлением главы грузинского государства, в парламенте усилены меры безопасности – введен желтый уровень безопасности. Вход посетителей в здание парламента ограничен, допускаются только аккредитованные представители СМИ. В декабре 2024 года Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии коллегией выборщиков, состоящей из 300 делегатов. Инаугурация состоялась 29 декабря в здании парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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