https://sputnik-georgia.ru/20250204/v-gruzii-vvodyat-nakazanie-za-oskorblenie-politikov-292011638.html

В Грузии вводят наказание за оскорбление политиков

В Грузии вводят наказание за оскорбление политиков

Sputnik Грузия

Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника Грузии 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T23:15+0400

2025-02-04T23:15+0400

2025-02-04T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Оскорбление лиц, занимающих политические или государственные должности в Грузии, может караться штрафом до 6 тысяч лари или тюрьмой на два месяца, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже зарегистрированы на заседании бюро. Согласно вносимым изменениям в Кодекс административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, будут караться штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней. Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата >>То же действие, которому сопутствует другое административное нарушение, повлечет за собой штраф от 2,5 до 6 тысяч лари либо арест на срок от 5 до 60 дней. В данный момент авторы не уточняют, коснется ли эта статья комментаторов заявлений политиков, чиновников и депутатов в социальных сетях или в СМИ, или будет распространятся лишь на личные оскорбления. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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