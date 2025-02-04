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В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за декабрь 2024
В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за декабрь 2024
Sputnik Грузия
В 2024 году количество транзакций с недвижимостью в столице выросло на 2% по сравнению с 2023 годом 04.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в декабре 2024 года продано 3,9 тысячи единиц, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, в 2024 году количество транзакций с недвижимостью в столице выросло на 2% по сравнению с 2023 годом. Всего в декабре была продана 981 единица новых квартир, на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По старым квартирам было совершено 2 989 сделок, что на 2% меньше, чем за отчетный период 2023 года. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало. Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика >>По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с декабрем 2023 года на 10%. Средняя цена аренды в сентябре составила 11,1 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость, тбилиси, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, недвижимость, тбилиси, недвижимость в тбилиси
В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за декабрь 2024
В 2024 году количество транзакций с недвижимостью в столице выросло на 2% по сравнению с 2023 годом
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в декабре 2024 года продано 3,9 тысячи единиц, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital.
По информации аналитиков, в 2024 году количество транзакций с недвижимостью в столице выросло на 2% по сравнению с 2023 годом.
"В декабре средняя цена продажи составила $1 2234/кв. м, что на 1% больше, чем в 2023 году. По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, цена продажи сократилась на 2%" – говорится в обзоре.
Всего в декабре была продана 981 единица новых квартир, на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По старым квартирам было совершено 2 989 сделок, что на 2% меньше, чем за отчетный период 2023 года.
В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало.
По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с декабрем 2023 года на 10%.
Средняя цена аренды в сентябре составила 11,1 доллара за квадратный метр.