https://sputnik-georgia.ru/20250204/v-tbilisi-vyrosli-prodazhi-kvartir--dannye-za-dekabr-2024-291998146.html

В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за декабрь 2024

В Тбилиси выросли продажи квартир – данные за декабрь 2024

Sputnik Грузия

В 2024 году количество транзакций с недвижимостью в столице выросло на 2% по сравнению с 2023 годом 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T13:28+0400

2025-02-04T13:28+0400

2025-02-04T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в декабре 2024 года продано 3,9 тысячи единиц, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, в 2024 году количество транзакций с недвижимостью в столице выросло на 2% по сравнению с 2023 годом. Всего в декабре была продана 981 единица новых квартир, на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По старым квартирам было совершено 2 989 сделок, что на 2% меньше, чем за отчетный период 2023 года. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало. Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика >>По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с декабрем 2023 года на 10%. Средняя цена аренды в сентябре составила 11,1 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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