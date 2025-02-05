https://sputnik-georgia.ru/20250205/besplatnoe-lechenie-detey-s-onkozabolevaniyami-iz-gruzii--dostupny-esche-tri-kliniki-v-turtsii-292017387.html

Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – доступны еще три клиники в Турции

Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – доступны еще три клиники в Турции

Sputnik Грузия

Программа бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями за рубежом действует с августа 2023 года 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T13:12+0400

2025-02-05T13:12+0400

2025-02-05T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Расширена программа лечения детей с онкологическими диагнозами за рубежом, бенефициары из Грузии смогут бесплатно получать услуги еще в трех клиниках Турции, сообщил Минздрав.Теперь в рамках программы дети-пациенты будут получать услуги в восьми клиниках — в Турции, Испании и Израиле. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с новыми клиниками-партнерами. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил клиники-партнеры в Турции, встретился с маленькими пациентами и их родителями, ознакомился с процессом лечения бенефициаров и получил подробную информацию об услугах, доступных клиниках. Программа лечения детей с онкологическими диагнозами за рубежом действует с августа 2023 года. Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода>>В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. В пакет лечения входит диагностика и стандартный курс лечения: химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента. С момента запуска в программе приняли участие 157 бенефициаров. 100 пациентов уже завершили лечение. В целом, грузинская сторона подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center, Acibadem hospital, Memorial Hospital, Medicana International Clinic, Emsey Hospital и Medipol Mega University Hospital), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD).Условия программы Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)). Для участия в программе: Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии: 15 05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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