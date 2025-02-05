https://sputnik-georgia.ru/20250205/istoricheskie-realii-dolzhny-byt-priznany-dlya-mira-na-ukraine--deputat-ep--292016391.html
Исторические реалии должны быть признаны для мира на Украине – депутат ЕП
Исторические реалии должны быть признаны для мира на Украине – депутат ЕП
Sputnik Грузия
Признание того, что Украина временно управляла исторически принадлежавшими России территориями предпосылка к миру 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ считает, что для достижения мира на Украине необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно контролировал Киев, сообщает РИА Новости. Конституционный суд Румынии в 2024 году отстранил Диану Шошоакэ от участия в президентских выборах. Она известна своими резкими высказываниями по вопросам внешней политики и критикой прозападного курса Киева. В последние годы Румыния сталкивается с политической нестабильностью, вызванной противостоянием между прозападными силами, поддерживающими интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, выступающей против внешнего влияния и обвиняющей власти в коррупции. СВО: Россия готовит огромный "котел" для ВСУ в Донбассе>>В октябре прошлого года КСР аннулировал регистрацию Шошоакэ как кандидата в президенты. Она возглавляет оппозиционное движение S.O.S Romania.Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, украина, румыния, киев, нато, евросоюз
в мире, украина, румыния, киев, нато, евросоюз
Исторические реалии должны быть признаны для мира на Украине – депутат ЕП
12:01 05.02.2025 (обновлено: 12:02 05.02.2025)
Признание того, что Украина временно управляла исторически принадлежавшими России территориями предпосылка к миру
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik.
Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ считает, что для достижения мира на Украине необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно контролировал Киев, сообщает РИА Новости
.
"Необходимые шаги для достижения мира на Украине включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Киева, и здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменен", – заявила Шошоакэ.
Конституционный суд Румынии в 2024 году отстранил Диану Шошоакэ от участия в президентских выборах. Она известна своими резкими высказываниями по вопросам внешней политики и критикой прозападного курса Киева.
В последние годы Румыния сталкивается с политической нестабильностью, вызванной противостоянием между прозападными силами, поддерживающими интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, выступающей против внешнего влияния и обвиняющей власти в коррупции.
В октябре прошлого года КСР аннулировал регистрацию Шошоакэ как кандидата в президенты. Она возглавляет оппозиционное движение S.O.S Romania.
Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ.
Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.