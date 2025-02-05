https://sputnik-georgia.ru/20250205/istoricheskie-realii-dolzhny-byt-priznany-dlya-mira-na-ukraine--deputat-ep--292016391.html

Исторические реалии должны быть признаны для мира на Украине – депутат ЕП

Исторические реалии должны быть признаны для мира на Украине – депутат ЕП

Sputnik Грузия

Признание того, что Украина временно управляла исторически принадлежавшими России территориями предпосылка к миру 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T12:01+0400

2025-02-05T12:01+0400

2025-02-05T12:02+0400

в мире

украина

румыния

киев

нато

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260434945_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_1faaccd6f0d2627fb005c91aea055a1b.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ считает, что для достижения мира на Украине необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно контролировал Киев, сообщает РИА Новости. Конституционный суд Румынии в 2024 году отстранил Диану Шошоакэ от участия в президентских выборах. Она известна своими резкими высказываниями по вопросам внешней политики и критикой прозападного курса Киева. В последние годы Румыния сталкивается с политической нестабильностью, вызванной противостоянием между прозападными силами, поддерживающими интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, выступающей против внешнего влияния и обвиняющей власти в коррупции. СВО: Россия готовит огромный "котел" для ВСУ в Донбассе>>В октябре прошлого года КСР аннулировал регистрацию Шошоакэ как кандидата в президенты. Она возглавляет оппозиционное движение S.O.S Romania.Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

украина

румыния

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, украина, румыния, киев, нато, евросоюз