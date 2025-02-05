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Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии
Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии
Sputnik Грузия
Грузия продолжает вкладываться в развитие зеленой энергетики для сокращения своей энергозависимости от соседних стран 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Пять ветряных станций и одну солнечную электростанцию общей установленной мощностью около 360 МВт построят в Грузии с инвестицией в 460 миллионов долларов, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. О намерении Adjara Energy, "дочки" турецкой Exim Holding, осуществить крупную инвестицию в энергетический сектор страны, было объявлено после встречи премьера Ираклия Кобахидзе с руководством компании. Инвестиционный проект будет способствовать укреплению энергетического сектора страны и повышению конкурентоспособности Грузии в этой сфере. В этом году компания начнет осуществлять беспрецедентно крупные инвестиции, а проекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. Adjara Energy, дочерняя компания Exim Holding, уже несколько лет успешно работает в Грузии и реализовала два проекта гидроэлектростанций, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие>>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт·часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт·часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт·часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, энергетика грузии
Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии
Грузия продолжает вкладываться в развитие зеленой энергетики для сокращения своей энергозависимости от соседних стран
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Пять ветряных станций и одну солнечную электростанцию общей установленной мощностью около 360 МВт построят в Грузии с инвестицией в 460 миллионов долларов, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.
О намерении Adjara Energy, "дочки" турецкой Exim Holding, осуществить крупную инвестицию в энергетический сектор страны, было объявлено после встречи премьера Ираклия Кобахидзе с руководством компании.
Инвестиционный проект будет способствовать укреплению энергетического сектора страны и повышению конкурентоспособности Грузии в этой сфере.
Как отметил после встречи представитель Adjara Energy – Exim Holding, большой инвестиционный потенциал страны и поддержка, которую бизнесмены получают от правительства Грузии, делают страну особенно привлекательной для иностранных инвесторов.
В этом году компания начнет осуществлять беспрецедентно крупные инвестиции, а проекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.
Adjara Energy, дочерняя компания Exim Holding, уже несколько лет успешно работает в Грузии и реализовала два проекта гидроэлектростанций, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов.
Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.
В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд.
В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт·часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт·часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт·часов.