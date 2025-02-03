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Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие

Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие

Sputnik Грузия

На данном этапе совместное предприятие будет заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью в рамках Зеленого энергетического коридора 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T20:53+0400

2025-02-03T20:53+0400

2025-02-03T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Энергетические операторы Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии создали совместное предприятие в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Процесс регистрации совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company - GECO POWER COMPANY успешно завершился в Бухаресте, Румыния. Компаниями-учредителями являются: АО "Азерэнержи", АО "Грузинская государственная электросистема", венгерская MVM Energy Private Limited Company и румынская National Power Grid Company Transelectrica S.A. Совместное предприятие создано с равным долевым участием, поэтому все заинтересованные стороны будут равноправно участвовать в управлении компанией. На данном этапе совместное предприятие будет заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью в рамках Зеленого энергетического коридора. Соответственно, целью его создания является реализация проекта "Зеленый энергетический коридор", который, среди прочего, предусматривает строительство высоковольтного подводного кабеля электропередачи в Черном море. Подводный энергокабель в Европу обойдется Грузии в 145 миллионов лари >>В целях реализации задач, определенных Соглашением о стратегическом партнерстве и Меморандумом о сотрудничестве в области зеленой энергетики, между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия 25 июля 2023 года, в котором изложены общие принципы создания совместного предприятия. Проект подводного кабеля способствует укреплению национальной и региональной энергетической безопасности, повышению связности Черного моря, диверсификации источников энергоснабжения, использованию потенциала производства возобновляемой энергии и увеличению доли возобновляемой энергии в энергобалансе. Он также объединяет региональные энергетические возможности для обеспечения производства электроэнергии из возобновляемых источников по конкурентоспособным ценам. Проект включен в 10-летний план развития сети ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. – Примеч. ред.) на 2024-2034 годы, а в ноябре 2024 года проект был представлен в Европейскую комиссию для получения статуса проекта, представляющего общий интерес, поскольку это проект трансграничной энергетической инфраструктуры между Европейским Союзом и странами, не входящими в ЕС, который способствует достижению целей энергетической и климатической политики. Проект Черноморского энергокабеля Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым. По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Подводный энергокабель в Европу сделает Грузию привлекательной для инвесторов – министр>>Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк выделил Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте — Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Если проект будет реализован, то кабель соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Протяженность подводного силового кабеля составит более 1155 км (1115 км под водой и 40 км на суше), напряжение — 525 кВ, мощность — 1300 МВт. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля. Предполагаемая дата завершения строительства подводного силового кабеля — 2030 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, румыния, азербайджан, венгрия, черное море, энергетика грузии