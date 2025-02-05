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Подозреваемые в траффикинге женщины с ОВЗ арестованы в Тбилиси – МВД Грузии
Подозреваемые в траффикинге женщины с ОВЗ арестованы в Тбилиси – МВД Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемые заставляли женщину с ОВЗ заниматься проституцией под угрозами физического и психологического насилия 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T14:23+0400
2025-02-05T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией МВД Грузии задержали двух человек в Тбилиси по обвинению в траффикинге в отношении лица с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемым, одна из них женщина, 39 и 48 лет. Преступление расследуется по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 15 лет тюрьмы. Снимал интим жены с клиентами – блогера приговорили к 5 годам тюрьмы в Грузии>>Следствие также установило, что обвиняемые полностью присваивали полученные таким образом денежные средства. Если заработанная жертвой сумма не соответствовала требованиям, они прибегали к физическому и психологическому насилию и угрозам. За обвиняемыми и жертвой на основании постановления суда велась скрытая видео- и аудиозапись. МВД Грузии опубликовало некоторые записи, на которых отчетливо слышны угрозы в адрес жертвы – факты словесного унижения и описание физического насилия. Ей не давали нормально питаться или соблюдать нормы гигиены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, торговля людьми
грузия, происшествия, новости, тбилиси, торговля людьми
Подозреваемые в траффикинге женщины с ОВЗ арестованы в Тбилиси – МВД Грузии
14:23 05.02.2025 (обновлено: 14:29 05.02.2025)
Обвиняемые заставляли женщину с ОВЗ заниматься проституцией под угрозами физического и психологического насилия
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией МВД Грузии задержали двух человек в Тбилиси по обвинению в траффикинге в отношении лица с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемым, одна из них женщина, 39 и 48 лет. Преступление расследуется по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 15 лет тюрьмы.
В ходе расследования было установлено, что в целях получения материальной выгоды подозреваемые систематически, применяя физическое и психологическое насилие, заставляли 38-летнюю женщину с ОВЗ вступать в половую связь с различными лицами. С этой целью она выходила на левую набережную Мтквари (Кура) и ожидала клиентов.
Следствие также установило, что обвиняемые полностью присваивали полученные таким образом денежные средства. Если заработанная жертвой сумма не соответствовала требованиям, они прибегали к физическому и психологическому насилию и угрозам.
За обвиняемыми и жертвой на основании постановления суда велась скрытая видео- и аудиозапись. МВД Грузии опубликовало некоторые записи, на которых отчетливо слышны угрозы в адрес жертвы – факты словесного унижения и описание физического насилия. Ей не давали нормально питаться или соблюдать нормы гигиены.