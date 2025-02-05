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Подозреваемые в траффикинге женщины с ОВЗ арестованы в Тбилиси – МВД Грузии

Подозреваемые в траффикинге женщины с ОВЗ арестованы в Тбилиси – МВД Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемые заставляли женщину с ОВЗ заниматься проституцией под угрозами физического и психологического насилия 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T14:23+0400

2025-02-05T14:23+0400

2025-02-05T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией МВД Грузии задержали двух человек в Тбилиси по обвинению в траффикинге в отношении лица с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемым, одна из них женщина, 39 и 48 лет. Преступление расследуется по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 15 лет тюрьмы. Снимал интим жены с клиентами – блогера приговорили к 5 годам тюрьмы в Грузии>>Следствие также установило, что обвиняемые полностью присваивали полученные таким образом денежные средства. Если заработанная жертвой сумма не соответствовала требованиям, они прибегали к физическому и психологическому насилию и угрозам. За обвиняемыми и жертвой на основании постановления суда велась скрытая видео- и аудиозапись. МВД Грузии опубликовало некоторые записи, на которых отчетливо слышны угрозы в адрес жертвы – факты словесного унижения и описание физического насилия. Ей не давали нормально питаться или соблюдать нормы гигиены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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