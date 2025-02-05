https://sputnik-georgia.ru/20250205/premer-gruzii-otpravilsya-v-kazakhstan-292015426.html

Премьер Грузии отправился в Казахстан

Премьер Грузии отправился в Казахстан

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе встретится с премьером и президентом Казахстана 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом, в рамках которого запланированы встречи высокого уровня, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. В рамках официального визита состоится встреча главы грузинского правительства с его казахским коллегой Олжасом Бектеновым как тет-а-тет, так и в расширенном формате. Кроме того, премьер-министра Грузии примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в президентском дворце. Новое консульство Казахстана открылось на западе Грузии>>Премьер-министр Грузии отправился Казахстан вместе с делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр образования, науки и молодежи Александр Цуладзе, министр спорта Шалва Гоголадзе и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, касым-жомарт токаев , казахстан