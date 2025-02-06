https://sputnik-georgia.ru/20250206/david-stroitel-interesnye-fakty-o-samom-pochitaemom-pravitele-gruzii-292034790.html

Давид Строитель: интересные факты о самом почитаемом правителе Грузии

Давид Строитель: интересные факты о самом почитаемом правителе Грузии

Sputnik Грузия

Грузинская православная церковь 8 февраля отмечает Давитоба – День памяти святого царя Давида IV Агмашенебели (Строителя), который превратил Грузию из... 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T19:48+0400

2025-02-06T19:48+0400

2025-02-06T19:48+0400

культура

давид агмашенебели

грузинская православная церковь

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Sputnik Грузия, в преддверии праздника Давитоба, предлагает еще раз вспомнить интересные факты о Давиде Строителе, который поставил Грузию на ноги, сделав буквально невозможное. Объединитель и мудрый правитель Давид IV – грузинский царь из династии Багратиони, взошел на престол в 16 лет в 1089 году, когда царская власть распространялась фактически только на Западную Грузию. Приняв правление над разоренной и опустошенной страной, воспитанник преподобного Георгия Чкондидели начал усердно работать над воссозданием армии - обучал воинов, умножал и снаряжал войско. Давид Строитель был мудрым политиком и великолепным стратегом. Благодаря этим достоинствам он побеждал неприятеля, невзирая на численное превосходство и прочие неблагоприятные факторы. В результате мудрой политики он смог "приручить" кое-кого из кочевников, которые совершали разрушительные набеги на Грузию, превратив их в своих верных воинов. Необходимость создания многочисленной регулярной армии была обусловлена постоянной угрозой нового вторжения со стороны врагов и расширением государственных пределов. Для этого Давид IV принял весьма неожиданное решение, переселив в Грузию 40 тысяч половцев (кипчаков) с семьями, которых великий киевский князь Владимир Мономах изгнал из южнорусских степей. Постепенно территория, которую контролировал юный царь, расширялась и люди стали возвращаться в покинутые дома. Давид Строитель: интересные факты о царе Грузии, сделавшем невозможное >>Давид Строитель – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. За время своего 36-летнего царствования он покончил с феодальной междоусобицей, вывел страну из состояния полной разрухи, объединил и укрепил ее, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной. Тем самым он внес в историю страны неоценимый вклад. Грузинский царь был непревзойденным военачальником. В одном из самых крупных онлайн-опросников The Top Tens, Давид IV возглавил десятку лучших военных генералов всех времен. Именно он в 1122 году освободил Тбилиси, которым уже несколько веков правили мусульманские властители, и перенес столицу туда из Кутаиси. Верный сын православной церкви заботился и о ее укреплении, однако Давид Строитель стремился оказывать покровительство и заботу всем своим подданным, поэтому его уважали как православные грузины, так и иноверцы. Строитель, реформатор и просветитель Царя Давида назвали Строителем, так как в период его царствования Грузию охватил строительный бум: строили города, дворцы, караван-сараи, дороги и мосты. Также возвели десятки храмов и монастырей. Давид IV начал свое царствование с укрепления власти. Для централизации страны царь старался князей подчинить центральному чиновничьему аппарату и делал чиновниками, "сидящими на зарплате", даже самих великих из них, которых в любое время переводил в любой регион. В армии он установил идеальный порядок - приумножил войско, оснастил его оружием и лошадьми, а также ввел много новшеств, в том числе в "устройство" походов, поэтапно заменив пехотинцев конными отрядами. Царь Давид лично вселял в бойцов веру в победу как во время учений, так и сражений. Провел он и экономические реформы – ввел налоговую таксу в зависимости от рода деятельности граждан страны, согласно которой мастеровые платили больше, чем животноводы и земледельцы. А торговцы платили больше мастеровых. Однако в истории царь Давид остался не только как строитель, реформатор и великий полководец, но и как просветитель. Он основал Гелатскую и Икалтойскую академии, которые стали важным центром богословия и философии, а также дали грузинам возможность получать на родине полноценное образование. Более того, царь Давид вернул в страну просвещенных соотечественников, работавших за границей, доверив им воспитание будущих поколений. Словом, Строитель заложил фундамент большому культурному и просветительскому ренессансу, который имел место в эпоху Георгия III (1156-1184) и царицы Тамары (1184-1207). Останки Давида Строителя, согласно его воле, погребли под камнем при входе в Гелатский монастырь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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культура, давид агмашенебели, грузинская православная церковь