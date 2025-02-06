https://sputnik-georgia.ru/20250206/eks-mera-tbilisi-i-esche-semerykh-zaderzhannykh-na-aktsii-protesta-vypustili-pod-zalog-292028645.html

Экс-мэра Тбилиси и еще семерых задержанных на акции протеста выпустили под залог

Экс-мэра Тбилиси и еще семерых задержанных на акции протеста выпустили под залог

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит от двух до четырех лет тюремного заключения 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T11:51+0400

2025-02-06T11:51+0400

2025-02-06T12:06+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил под залог экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и еще семь человек, задержанных по обвинению в попытке блокирования стратегического или особо важного объекта на аллее Агмашенебели в Тбилиси. На акции протеста 2 февраля у торгового центра Tbilisi Mall (на аллее Агмашенебели, являющейся частью трассы международного значения) с требованием освободить из заключения ранее задержанных активистов и назначить новые парламентские выборы полиция задержала 31 человека за административные правонарушения. Судья Давид Куртанидзе удовлетворил ходатайство прокурора, и обвиняемые выйдут на свободу после внесения залога. Суд назначил залог в размере от 3,5 до 5 тысяч лари. По заявлению прокуратуры, со стороны задержанных существует угроза совершения новых преступлений, скрытия от правосудия и уничтожения доказательств. Экс-мэру Тбилиси и еще семи задержанным грозит тюрьма за блокирование магистрали>>Восьми задержанным – Гиги Угулава, Василию Элиава, Ираклию Табатадзе, Ираклию Цигнадзе, Дмитрию Бидзинашвили, Николозу Купатадзе, Николозу Кумсишвили и Александру Гоголадзе – предъявлено обвинение по статье "Попытка блокирования стратегического или особо важного объекта группой лиц". Обвиняемым в случае признания вины грозит от двух до четырех лет тюремного заключения.По версии следствия, участники акции начали собираться около Tbilisi Mall 2 февраля во второй половине дня, а позже двинулись в сторону выезда из Тбилиси. Для общественной безопасности и правопорядка на местах проведения собрания присутствовали сотрудники различных подразделений МВД, которые находились на постоянной связи с организаторами и участниками митинга. Несмотря на предупреждающие заявления МВД и многочисленные призывы правоохранителей, что участникам митинга не следует перекрывать автодорогу международного значения, вскоре после начала митинга некоторые из участников акции, не подчинившись законному требованию полиции, выдвинулись на проезжую часть и попытались перекрыть трассу, сообщили в ведомстве.Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста, пытающимися перекрыть въезд и выезд из Тбилиси у ТЦ Tbilisi Mall, к 18:00 в воскресенье начались стычки и словесная перепалка. Полиция периодически оттесняла протестующих с проезжей части на тротуары.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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