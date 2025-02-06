https://sputnik-georgia.ru/20250206/gruziya-i-kazakhstan-dogovorilis-usilit-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-292032711.html

Грузия и Казахстан договорились усилить сотрудничество в сфере образования

Грузия и Казахстан договорились усилить сотрудничество в сфере образования

Sputnik Грузия

Меморандум будет способствовать признанию документов, касающихся образования 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T15:56+0400

2025-02-06T15:56+0400

2025-02-06T15:56+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки, который в том числе, предполагает стипендионные программы для студентов двух стран, программы обмена, подготовки и переподготовки академического персонала, сообщила пресс-служба минобразования Грузии. Цель меморандума – укрепление партнерства между Грузией и Казахстаном в сфере образования. Документ подписали главы министерств образования двух стран, в рамках официального двухдневного визита премьера Грузии Ираклия Кобахидзе вместе с грузинской делегацией в Астану 5-6 февраля. В рамках визита министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе провел встречу с министром науки и высшего образования Казахстана Саясатом Нурбеком. Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию >>В частности, документ предусматривает стипендиальные программы для студентов, находящихся на всех трех ступенях высшего образования обеих стран, а также реализацию программ обмена академическим составом и исследователями, расширение сотрудничества между вузами, разработку соответствующих программ по подготовке/переподготовке академического персонала и исследователей, проведение совместных научных исследований, обмен информацией и многое другое. Согласно меморандуму, обе страны будут активно сотрудничать в области развития технологий и инноваций. Кроме того, особое внимание будет уделено совместному участию научно-исследовательских организаций Грузии и Казахстана в конкурсах научных исследований, объявляемых в рамках Рамочной программы Европейского союза по исследованиям и инновациям. Меморандум будет способствовать развитию двусторонних отношений между странами и расширению сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере признания документов, касающихся образования. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, образование, казахстан, ираклий кобахидзе