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Прямые рейсы свяжут столицы Грузии и Великобритании с 30 марта

Прямые рейсы свяжут столицы Грузии и Великобритании с 30 марта

Sputnik Грузия

Прямые регулярные рейсы по маршруту Лондон-Тбилиси-Лондон будут выполняться четыре раза в неделю 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T09:48+0400

2025-02-06T09:48+0400

2025-02-06T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways начнет выполнять прямые регулярные рейсы Лондон-Тбилиси-Лондон с 30 марта 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Объединение при участии Минэкономики успешно завершило интенсивные переговоры с British Airways о начале оперирования в Грузии в 2024 году. В результате прямые регулярные рейсы по маршруту Лондон-Тбилиси-Лондон будут выполняться четыре раза в неделю. В рамках проходящего в испанском городе Жирона авиационного форума Connect 2025 гендиректор Объединения Ираклий Каркашадзе встретился с руководством авиаперевозчика British Airways. Международные аэропорты Грузии примут более 8 миллионов пассажиров в 2025 году – прогноз >>На встрече обсуждались технические детали начала деятельности британской авиакомпании в Грузии. Стороны также обсудили организационные вопросы, связанные с первым полетом. British Airways выполняет рейсы по 190 направлениям в 65 стран мира. Основная база авиакомпании расположена в лондонском аэропорту Хитроу, одном из самых загруженных аэропортов Европы. На данный момент в Грузии оперируют более 60 авиакомпаний, которые выполняют более 100 регулярных рейсов в более чем 30 стран мира. Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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