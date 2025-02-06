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Скандал с продажей яйцеклеток женщин из Таиланда – в Грузии возбудили уголовное дело
Скандал с продажей яйцеклеток женщин из Таиланда – в Грузии возбудили уголовное дело
Sputnik Грузия
Тайское издание распространило информацию о том, что тайских женщин заманивали в Грузию под предлогом суррогатного материнства, а после эксплуатировали... 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T16:48+0400
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2025-02-06T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по запросу Интерпола Бангкока по статье "торговля людьми" из-за скандала, связанного с "фабрикой" яйцеклеток в Грузии. Тайское издание The Nation со ссылкой на благотворительный фонд Paveena распространило информацию о том, что тайских женщин заманивали в Грузию под предлогом суррогатного материнства, а после эксплуатировали, забирая яйцеклетки. По данным МВД Грузии, сразу после начала расследования сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые следственные действия, в том числе назначили экспертизы и провели обыски в различных местах. Суррогатное материнство в Грузии: благо или зло? >>Было опрошено около 70 иностранных граждан, но никто из них, за исключением трех тайских женщин, не предъявил никаких жалоб. По данным МВД Грузии, полиция также допросила четырех иностранных граждан, которые привезли в Грузию граждан Таиланда с целью суррогатного материнства. "Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них мобильные телефоны в качестве вещественных доказательств, из которых была извлечена информация", – говорится в сообщении. Расследование указанного уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, таиланд, мвд грузии, суррогатное материнство в грузии
происшествия, новости, грузия, таиланд, мвд грузии, суррогатное материнство в грузии
Скандал с продажей яйцеклеток женщин из Таиланда – в Грузии возбудили уголовное дело
Тайское издание распространило информацию о том, что тайских женщин заманивали в Грузию под предлогом суррогатного материнства, а после эксплуатировали, забирая яйцеклетки
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по запросу Интерпола Бангкока по статье "торговля людьми" из-за скандала, связанного с "фабрикой" яйцеклеток в Грузии.
Тайское издание The Nation со ссылкой на благотворительный фонд Paveena распространило информацию о том, что тайских женщин заманивали в Грузию под предлогом суррогатного материнства, а после эксплуатировали, забирая яйцеклетки.
По данным МВД Грузии, сразу после начала расследования сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые следственные действия, в том числе назначили экспертизы и провели обыски в различных местах.
Было опрошено около 70 иностранных граждан, но никто из них, за исключением трех тайских женщин, не предъявил никаких жалоб.
"Три опрошенные тайские женщины объяснили, что они больше не хотят быть суррогатными матерями и оставаться по месту своего проживания. В тот же день сотрудники правоохранительных органов перевели всех трех женщин в приют для жертв торговли людьми, и после завершения соответствующих юридических процедур они покинули страну", – говорится в сообщении.
По данным МВД Грузии, полиция также допросила четырех иностранных граждан, которые привезли в Грузию граждан Таиланда с целью суррогатного материнства.
"Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них мобильные телефоны в качестве вещественных доказательств, из которых была извлечена информация", – говорится в сообщении.
Расследование указанного уголовного дела продолжается.