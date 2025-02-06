https://sputnik-georgia.ru/20250206/sovet-natsbanka-gruzii-polnostyu-ukomplektovan-292035686.html

Совет Нацбанка Грузии полностью укомплектован

Совет Нацбанка Грузии полностью укомплектован

Sputnik Грузия

МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T20:58+0400

2025-02-06T20:58+0400

2025-02-06T20:58+0400

грузия

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отар шамугия

натия турнава

мвф

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Парламент Грузии утвердил четырех кандидатов на вакантные должности членов Совета Нацбанка Грузии, в том числе бывшего министра сельского хозяйства Отара Шамугия. На сегодняшний день в Cовете пять членов вместо девяти: первый вице-президент, два вице-президента и два независимых члена. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. На сегодняшний день у Нацбанка Грузии нет президента и его обязанности выполняла первый вице-президент Грузии Натия Турнава. Президента должен был избрать Cовет, но избрание затягивалось из-за того, что парламенту в течение почти двух лет не удавалось договориться с президентом по поводу кандидата. Совет Нацбанка и МВФ МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. МВФ займется вопросом Cовета Нацбанка Грузии >>Между тем решение МВФ принял вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Власти Грузии отмечали, что МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, отар шамугия , натия турнава, мвф, национальный банк грузии