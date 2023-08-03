https://sputnik-georgia.ru/20230803/mvf-zaymetsya-voprosami-soveta-natsbanka-gruzii-280802344.html

МВФ займется вопросом Cовета Нацбанка Грузии

МВФ займется вопросом Cовета Нацбанка Грузии

Оценка виртуальной миссии МВФ дает Грузии повод для оптимистического настроя, считает руководитель Нацбанка 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T00:17+0400

2023-08-03T00:17+0400

2023-08-03T02:07+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Техническая миссия Международного валютного фонда прибудет в Грузию для разработки правил работы Cовета Нацбанка, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Утверждение советом директоров МВФ второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA) было отложено в том числе из-за разногласий по поводу изменения структуры управления Нацбанком Грузии. МВФ считает, что большинство в Совете Нацбанка должно быть у независимых членов Совета.Что касается непосредственно того, что Международный валютный фонд на неопределенный срок отложил проведение Исполнительного Совета МВФ по рассмотрению второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США), то, по словам Турнава, Нацбанк воспринимает это "как временную задержку". Когда МВФ выделит Грузии очередной транш>>По ее словам, недавняя оценка виртуальной миссии МВФ дает Грузии повод для оптимистического настроя. Миссия МВФ во главе с Джеймсом Джоном провела виртуальные встречи с властями Грузии 13-21 июля 2023 года, чтобы обсудить последние экономические и финансовые события и ход реализации приоритетных направлений реформ. В своем отчете по итогам переговоров миссия отметила, что команда сотрудников изучает последствия недавних поправок к закону о Национальном банке для достижения целей программы властей, поддерживаемой SBA. Министр финансов подытожил визит миссии МВФ в Грузию>>Парламент Грузии в июне преодолел вето президента и принял поправки, в результате чего временное большинство в Совете Нацбанка получили члены руководства Нацбанка по сравнению с независимыми членами совета.Что теряет Грузия Правительство Грузии пока не будет брать очередной транш в случае одобрения второго обзора Исполнительным советом МВФ. В декабре 2022 года Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии и выделил для страны 40 миллионов долларов, однако правительство воздержалось от получения денег. "Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т. е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", – говорится в заявлении Нацбанка. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, мвф, международный валютный фонд, национальный банк грузии