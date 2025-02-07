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СВО: фронт движется в правильном направлении

СВО: фронт движется в правильном направлении

Sputnik Грузия

Российская армия развивает успех на всей линии фронта, лишая НАТО последних надежд на контрнаступление ВСУ и "усиление переговорных позиций" киевского режима... 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T21:42+0400

2025-02-07T21:42+0400

2025-02-07T21:42+0400

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Украинский конфликт близок к логическому завершению: условия нового мира в Европе определит не "арбитр" из США, а безусловный победитель – Россия.Российская группировка войск в зоне СВО активно теснит противника на нескольких направлениях, занимает новые позиции и плацдармы в районах Волчанска, Купянска, Северска, Часова Яра, Покровска. Украинская армия безвозвратно теряет более 1000 военнослужащих в сутки. Значительно возросли потери натовских "добровольцев".На Харьковском направлении российская группировка "Север" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка. Российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Лиман Второй и Тополи, освободили Новомлынск, Двуречную и Западное – севернее Купянска, создали на правом берегу реки Оскол четвертый плацдарм – до 7 км по фронту и более 2 км в глубину. Это позволяет ускорить освобождение Купянска с последующим наступлением на Харьков. Генштаб ВСУ стремится нарастить группировку украинских войск близ Волчанска и любой ценой остановить российское наступление.Штурмовые подразделения российской группировки "Южная" значительно продвинулись в глубину обороны противника на Северском направлении, зашли в село Ивано-Дарьевка.Российские войска освободили северные кварталы города Часов Яр и дожимают противника в центре и на юге. Идут тяжелые бои за многоэтажки на западе. Оборона ВСУ необратимо проседает.Успешно развивается российская операция окружения Покровска. Освобождение сел Барановка и Водяное Второе позволяет расширить контролируемый участок автодороги Т0504, которая связывает город Покровск с Днепропетровской областью.Южнее – под ударами российских войск украинский гарнизон пытается бежать из села Улаклы по тонкому льду. И в целом уровень дезертирства в ВСУ зашкаливает – на передовой в подразделениях не хватает от половины до двух третей личного состава.Запад не поможетВооруженные силы РФ ежесуточно наносят групповые высокоточные удары сотнями беспилотников, баллистических и крылатых ракет – на всю глубину оперативного тыла противника. Так, в ночь на 6 февраля взрывы гремели на военных объектах, арсеналах, транспортно-логистических узлах, предприятиях энергетики – в Киеве, Изюме, Харькове, Сумах, Чернигове, Умани, Измаиле, других городах, подконтрольных бандеровскому режиму.После удара "Искандером" по секретному объекту ВСУ в центре города Изюма стало известно об уничтожении "гуманитарных минеров" НАТО из Норвегии, Швеции, Чехии, Румынии. Западные военные специалисты спешно покидают расположенные в полусотне километров южнее Славянск и Краматорск. Ранее иностранные военные советники и сотрудники спецслужб пострадали от ракетного удара по одесской гостинице "Бристоль". Земля горит под ногами натовских "добровольцев" ВСУ.Запад не поможет. Сегодня Франция объявила о прибытии на Украину первых из шести ранее обещанных Парижем многоцелевых истребителей Mirage-2000 – с летчиками ВСУ, подготовленными по стандартам НАТО. Влияние этой поставки на ход СВО ничтожно. Напомню, с начала боевых действий российские войска уничтожили 653 самолета ВСУ. Не касаясь даже прочей сожженной на украинском ТВД с февраля 2022 года "гуманитарной помощи" Запада: 283 вертолета, 42569 БПЛА, 590 ЗРК, 21047 танков и других бронемашин, 1513 РСЗО и более 21290 единиц артиллерии. Цифры поразительные.Главный киевский лицедей Зеленский призвал США больше не "опасаться России", потому что Украина "разрушила" ее военную мощь. Однако всем ясно, что в геополитическом смысле Украина уже не субъект, а ситуация. Западный проект, который поддерживают в полуживом состоянии, сознавая его обреченность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, аналитика, украина, сша, харьков, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины