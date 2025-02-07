https://sputnik-georgia.ru/20250207/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-292048301.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси 8-9 февраля ожидаются небольшие осадки и туман, а 10 февраля погода прояснится 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T22:38+0400

2025-02-07T22:38+0400

2025-02-07T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Грузии 8-9 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозу синоптиков, погода в стране прояснится 10 февраля. В Тбилиси 8-9 февраля ожидаются небольшие осадки и туман, а 10 февраля погода прояснится. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В прибрежных районах Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти ожидается сравнительно холодная погода, местами дождь 8-9 февраля, а 10 февраля – погода без осадков. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается относительно холодная и местами дождливая погода до 10 февраля. Температура воздуха днем поднимется до +10... +12 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 8-9 февраля местами сохранится снежная погода. 10 февраля погода будет преимущественно безоблачной. Температура воздуха днем составит +4... +6 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами сохранится снежная погода, а 10 февраля – преимущественно безоблачная. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами сохранится прохладная и дождливая погода, которая преимущественно прояснится 10 февраля. Температура воздуха днем составит +5...+7 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается местами дождь и туман. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +3...+5 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается снег, возможен туман. Температура воздуха днем составит -2...- 4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии