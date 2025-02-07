https://sputnik-georgia.ru/20250207/mira-bez-ustupok-na-ukraine-ne-budet---spetsposlannik-ssha-292041532.html

Мира без уступок на Украине не будет – спецпосланник США

Мира без уступок на Украине не будет – спецпосланник США

Sputnik Грузия

Спецпосланник президента США Келлог призывает все стороны пойти на уступки для достижения стабильного и долгосрочного мира на Украине 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T12:46+0400

2025-02-07T12:46+0400

2025-02-07T13:20+0400

в мире

украина

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

нато

мид россии

россия

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/12/282393163_0:147:2808:1726_1920x0_80_0_0_3e009f996647df63d2a824d44603fd38.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, сообщает РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид россии, россия, обострение ситуации вокруг украины