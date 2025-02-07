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Пентагон готовит Хельсинки к противостоянию с Москвой - посол РФ
Пентагон готовит Хельсинки к противостоянию с Москвой - посол РФ
Sputnik Грузия
Посол РФ в Финляндии не исключает превращение Хельсинки в новый очаг противостояния НАТО и России 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T12:22+0400
2025-02-07T12:22+0400
2025-02-07T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов считает, что Пентагон использует Финляндию для "примерки" нового потенциального театра военных действий, сообщает РИА Новости.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В ноябре 2024 года финские ВВС несколько раз сообщали, что американские B-52 пролетели в воздушном пространстве страны. До этого тренировочные полеты проводились в июле. Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не имеет смысла с точки зрения их национальных интересов. Он отметил, что после присоединения Финляндии к альянсу у её границ будут размещены российские войска и системы поражения.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, финляндия, швеция, владимир путин, нато, пентагон, москва, россия, дмитрий киселев
в мире, финляндия, швеция, владимир путин, нато, пентагон, москва, россия, дмитрий киселев
Пентагон готовит Хельсинки к противостоянию с Москвой - посол РФ
Посол РФ в Финляндии не исключает превращение Хельсинки в новый очаг противостояния НАТО и России
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов считает, что Пентагон использует Финляндию для "примерки" нового потенциального театра военных действий, сообщает РИА Новости
.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В ноябре 2024 года финские ВВС несколько раз сообщали, что американские B-52 пролетели в воздушном пространстве страны. До этого тренировочные полеты проводились в июле.
"Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы", - сказал Кузнецов.
Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не имеет смысла с точки зрения их национальных интересов. Он отметил, что после присоединения Финляндии к альянсу у её границ будут размещены российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.