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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
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Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T20:36+0400
2025-02-07T20:36+0400
2025-02-07T20:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог.Причиной введения ограничений стала непогода. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно.По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться через противолавинные тоннели односторонне.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, гудаури, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, гудаури, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Причиной введения ограничений стала непогода. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться через противолавинные тоннели односторонне.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.