https://sputnik-georgia.ru/20250207/zhenschina-vpervye-stala-prezidentom-natsionalnogo-banka-gruzii-292048675.html

Женщина впервые стала президентом Национального банка Грузии

Женщина впервые стала президентом Национального банка Грузии

Sputnik Грузия

Турнава была исполняющей обязанности главы Нацбанка с июня 2023 года 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T23:22+0400

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2025-02-08T00:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Исполняющая обязанности главы Национального банка Грузии Натия Турнава стала его президентом официально – соответствующее решение подписал президент Грузии Михаил Кавелашвили. Натия Турнава была представлена на пост на следующий день после утверждения четырех недостающих членов Совета регулятора, что сделало возможным определиться с кандидатом. Турнава была исполняющей обязанности главы Нацбанка с июня 2023 года. Она была избрана в Совет Нацбанка в июне 2022 года. Кто такая Натия Турнава Натия Турнава родилась 19 октября 1968 года. В 1990 году окончила факультет экономики Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили, а в 1994 году получила степень кандидата экономических наук. В 2005-2006 годах прошла разные учебные курсы в Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. А в 2014 году окончила Кембриджский университет в Великобритании, получила степень магистра бизнес-администрирования. В 1994-1996 годах Турнава работала в Институте политологии Грузии на позиции ведущего научного сотрудника, а также читала лекции по разным дисциплинам экономики в вузах Грузии. В 1997-2000 годах была государственным советником в правительстве Грузии, заместителем начальника управления финансово-бюджетной политики, заместителем начальника экономической службы, исполняющим обязанности парламентского секретаря президента. В 1998-2000 годах была членом сакребуло Тбилиси (горсовета), заместителем председателя финансово-бюджетной комиссии. В 2000-2005 годах Турнава занимала пост первого заместителя министра экономики Грузии. В мае 2005 года была назначена заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Грузии. С сентября 2005 по ноябрь 2006 занимала должность первого заместителя министра экономики Грузии. В 2006-2013 годах была членом совета директоров ООО "Индустриальная группа Грузии", генеральным директором ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии", председателем Совета директоров. С августа 2013 по сентябрь 2018 года Турнава была заместителем исполнительного директора государственного "Партнерского фонда Грузии". С сентября 2018 по апрель 2019 года занимала пост заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии. В апреле 2019 года была назначена министром экономики и устойчивого развития Грузии, покинула должность в феврале 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, натия турнава, национальный банк грузии