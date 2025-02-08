https://sputnik-georgia.ru/20250208/proverka-gruzinskogo-vina-v-2024-godu-vyyavila-narusheniya-292051518.html

Проверка грузинского вина в 2024 году выявила нарушения

Проверка грузинского вина в 2024 году выявила нарушения

Sputnik Грузия

Агентство провело 284 дегустации в результате органолептической проверки экспортных алкогольных напитков – из 13 006 образцов 623 получили отрицательную... 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T16:36+0400

2025-02-08T16:36+0400

2025-02-08T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Инспекционная проверка вина и алкогольной продукции 83 компаний в 2024 году выявила нарушения в 37 образцах из 1927 у 16 компаний, говорится в сообщении Национального агентства вина в Грузии. Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии бутилированного вина. Приоритетом государства является соответствие качества грузинского вина международным стандартам. В целом, в 2024 году проведены как государственные, так и инспекционные проверки. Кроме того, из 459 образцов, взятых у 74 компаний, проверенных подрядными организациями Агентства Bureau Veritas и SGS, нарушения были обнаружены в 11 образцах у 4 компаний. Грузия потратит более 17 миллионов лари на продвижение своего вина >>С июня 2021 года, согласно новому регламенту, инспекция сертифицированного экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне. В рамках государственного контроля, который заключается в определении соответствия технологического процесса производства вина на предприятиях требованиям, установленным законодательством Грузии, проверили 28 предприятий. Из 154 взятых образцов нарушение выявлено в 34 образцах на шести предприятиях. Контроль на внутреннем рынке осуществлялся в отношении продукции 78 предприятий; Из 136 взятых образцов нарушения были выявлены в 73. Кроме того, Агентство провело 284 дегустации в результате органолептической проверки экспортных алкогольных напитков – из 13 006 образцов 623 получили отрицательную оценку, остальные – положительную. В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков на местном и международном рынках, соответствующие службы Национального агентства вина проводят регулярный контроль качества грузинского вина и алкогольной продукции. В 2025 году контроль качества продолжится, чтобы гарантировать соответствие десятков миллионов литров грузинского вина международным стандартам, а спрос на него еще больше возрос. Россия остается важным экспортным рынком. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году из Грузии вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии