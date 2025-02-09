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Еще один Топурия в UFC – грузинский боец одержал дебютную победу
Еще один Топурия в UFC – грузинский боец одержал дебютную победу
Sputnik Грузия
Прозвище Топурия-старшего "Эль Конкистадор", в то время как младшего брата называют "Эль Матадор" 09.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-09T12:44+0400
2025-02-09T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузино-испанский боец смешанных единоборств в полулегком весе Александр Топурия провел свой первый бой в UFC-312 и победил австралийца Колби Тикетнесса единогласным решением судей. Александр Топурия – старший брат действующего чемпиона UFC в полулегком весе Ильи, одержал победу над своим соперником во всех трех раундах. Бой проходил в Сиднее. На данный момент на счету 29-летнего Александра шесть побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA). А для австралийского бойца это поражение стало первым в карьере (7:1). Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC &gt;&gt;Во время боя Александру Топурия помогал младший брат Илья, а бывший чемпион в полусреднем весе Александр Волкановски давал советы Колби Тикнессу. Прозвище Топурия-старшего "Эль Конкистадор", в то время как младшего брата называют "Эль Матадор". Поболеть за соотечественника в Сидней прилетел обладатель чемпионского пояса в легчайшем весе Мераб Двалишвили. В UFC, самой влиятельной организации смешанных единоборств, зарегистрированы шесть грузинских бойцов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, в мире, ufc , сидней, грузия
спорт, новости, в мире, ufc , сидней, грузия

Еще один Топурия в UFC – грузинский боец одержал дебютную победу

12:44 09.02.2025
© MMA GeorgiaБоец ММА Александр Топурия
Боец ММА Александр Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2025
© MMA Georgia
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Прозвище Топурия-старшего "Эль Конкистадор", в то время как младшего брата называют "Эль Матадор"
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузино-испанский боец смешанных единоборств в полулегком весе Александр Топурия провел свой первый бой в UFC-312 и победил австралийца Колби Тикетнесса единогласным решением судей.
Александр Топурия – старший брат действующего чемпиона UFC в полулегком весе Ильи, одержал победу над своим соперником во всех трех раундах. Бой проходил в Сиднее.
На данный момент на счету 29-летнего Александра шесть побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA). А для австралийского бойца это поражение стало первым в карьере (7:1).
Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил чемпионский пояс UFC >>
Во время боя Александру Топурия помогал младший брат Илья, а бывший чемпион в полусреднем весе Александр Волкановски давал советы Колби Тикнессу.
Прозвище Топурия-старшего "Эль Конкистадор", в то время как младшего брата называют "Эль Матадор". Поболеть за соотечественника в Сидней прилетел обладатель чемпионского пояса в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
В UFC, самой влиятельной организации смешанных единоборств, зарегистрированы шесть грузинских бойцов.
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